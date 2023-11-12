به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، از فعالبودن چهار تصفیهخانه فاضلاب در شهرهای خرمآباد، پلدختر، الیگودرز و بروجرد با ظرفیت ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در روز خبر داد.
وی گفت: باتوجهبه اهمیت و ضرورت تصفیهخانه فاضلاب در بحثهای محیط زیستی و بهداشتی علاوه بر این چهار تصفیهخانه که در مدار هستند به دنبال توسعه و افزایش ساخت مدولهای بعدی در این تصفیهخانهها هستیم تا به نسبت افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی بتوانیم جوابگوی ارائه خدمات مطلوب به مردم باشیم، همچنین در حال حاضر پنج تصفیهخانه فاضلاب در شهرهای ازنا، دورود، الشتر، کوهدشت و نورآباد با پیشرفت ساختمانی ۵۵ درصد در حال ساخت هستند که ظرفیت روزانه آنها ۷۴ هزار مترمکعب در روز است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، عنوان کرد: برای این تصفیهخانهها از روشهای مالی مختلفی از جمله اخذ تسهیلات از بانکها و منابع ملی و بودجهای پیگیر اعتبار هستیم که امیدواریم با ادامه حمایتهای وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفا کشور و همچنین مدیریت ارشد استان و نمایندگان در مجلس بتوانیم این تصفیهخانهها را در مدار بهرهبرداری قرار دهیم که با وارد مدار شدن این تصفیهخانهها تمامی شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر تحت پوشش تصفیهخانه فاضلاب قرار خواهند گرفت.
اکبریان، میزان اعتبار برای تکمیل این تصفیهخانهها را ۱,۷۰۰ میلیارد تومان پیشبینی کرد.
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