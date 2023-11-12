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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۱۱

فرماندار قم:

۱۷ داوطلب از قم برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند

۱۷ داوطلب از قم برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند

قم- فرماندار قم از ثبت نام ۱۷ داوطلب از حوزه انتخابیه قم برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ذاکریان عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ثبت نام ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در قم ۲۰ آبان ماه به اتمام رسید که در مجموع ۲۷۰ نفر با حضور در فرمانداری قم ثبت نام کردند.

ذاکریان اظهار داشت: در فرمانداری شهرستان قم علاوه بر داوطلبان استان قم، نامزدهای سایر استان‌ها نیز می‌توانستند ثبت نام خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: ۱۷ نفر از داوطلبانی که در طی یک هفته مهلت قانونی مبادرت به ثبت نام کردند از حوزه انتخابیه قم بودند.

فرماندار قم همچنین عنوان داشت: داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که احراز صلاحیت آنها تأیید نشده، تا ۲۴ آبان ماه می‌توانند از طریق پایگاه وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir اعتراض خود را ثبت کنند.

کد مطلب 5937326

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