سقف ریزی ۲۸۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله زده خوی اتمام یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر برزگر عصر یکشنبه در دیدار با فرماندار خوی با اشاره به روند سریع بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان خوی گفت: با حمایت و پیگیری‌های استاندار آذربایجان غربی و مشارکت بانک‌های عامل در پرداخت مراحل دوم و سوم تسهیلات، عملیات سقف ریزی ۲۸۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله زده شهرستان خوی به اتمام رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در دیدار با فرماندار خوی با اشاره به روند سریع بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان خوی گفت: با حمایت و پیگیری‌های استاندار آذربایجان غربی و مشارکت بانک‌های عامل در پرداخت مراحل دوم و سوم تسهیلات، عملیات سقف ریزی ۲۸۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله زده شهرستان خوی به اتمام رسیده است.

برزگر گفت: مهمترین مسئله در پایان بازسازی واحدهای مسکونی خوی تخصیص ۵۰ درصد دوم تسهیلات بلاعوض از سوی دولت است.

وی افزود: صورت وضعیت‌های پرداخت تسهیلات بلاعوض مالکین واحدهای مسکونی آماده است و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آمادگی دارد در صورت واریز ۵۰ درصد دوم بلاعوض از سوی سازمان برنامه و بودجه، این تسهیلات را در کمتر ۴۸ ساعت توسط بانک‌های عامل به حساب مالکین واحدهای مسکونی در حال بازسازی واریز نماید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به رشد شاخص‌های بازنگری و اجرای طرح هادی و ساخت مسکن مقاوم روستایی افزود: در دو سال اخیر کار بازنگری ۳۵ روستا در سطح شهرستان خوی به اتمام رسیده است.

برزگر اشاره کرد: عملیات اجرای طرح هادی و آسفالت معابر ۷۹ روستا در سطح شهرستان خوی در یکسال اخیر به پایان رسیده است.

فرماندار شهرستان خوی در این دیدار از تلاش شبانه ریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان خوی و بازنگری، اجرای طرح هادی، آسفالت معابر روستایی و ساخت مساکن مقاوم روستایی تقدیر کرد.