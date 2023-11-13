حجت الاسلام عباس امینی در حاشیه آئین رونمایی از اثر تصویر نگاری شده پرچم فلسطین توسط مردم در محل دفتر خود با حضور جمعی از هنرمندان حوزه هنری شاهرود در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیوست هنری، فرهنگی، بومی و ملی میتواند کاری کند که هنر در زندگی مردم سیال شود، تاکید کرد: هنر با پیوست است که میتواند تأثیرگذار تر عمیقتر باشد چرا که زبان هنر، زبان فراگیر و زیبا است.
وی با بیان اینکه مراکز هنری مانند ارشاد و حوزه هنری باید سرشار از سلایق باشد، افزود: یکی از رسالتهای حوزه هنری این است که باید هنر هدفمند و جهت دار در تراز انقلاب اسلامی هدایت کند و در این مسیر میبایست از همه هنرها بهرهگیری کرد.
الگو گیری از دفاع مقدس
امام جمعه شاهرود با بیان اینکه هر میزان که ما بتوانیم سرمایههایمان را با زبان هنر نگه داری کنیم و به نسل آتی تحویل دهیم میتوانیم سودهای فرهنگی فراوانی ببریم، گفت: شهرستان شاهرود در انقلاب و دفاع مقدس نقش ویژهای داشته و لذا باید برای نسل آتی بیان شود.
امینی با بیان اینکه جوان نسل آتی باید بداند که سلف او اسلاف بی حس و بی تفاوتی نسبت به اصل انقلاب و کشورمان نبوده است، گفت: در این زمینه یکی از بهترین راههای «تبیین» هنر است.
وی با بیان اینکه حوزه هنری علاوه بر اینکه هنرمندان به نام را در زیر چتر خود دارد، میبایست گنجینههای گمنام شهرستان شاهرود را نیز کشف و تقویت کند، گفت: این هنرمندان گمنام به مرور جایگزین هنرمندان ما خواهند شد و استعدادهایشان به مرور شکوفا میشود.
سرمایه گذاری روی استعدادها
امام جمعه شاهرود با بیان اینکه دوران دفاع مقدس خودش یک کاشف استعدادهای ناب بود، ابراز کرد: استعدادهای فوقالعاده نظامی ما در بین جوانانی داشتیم که حتی ۳۰ ساله هم نبودند لذا باید از این فضاها الگو گیری کرد و با قدری سرمایه گذاری از این استعدادها هنرمندان تراز اولی ساخت.
امینی با بیان اینکه دیده شدن استعدادها در کنار تجلیل آنها میتواند در ایجاد انگیزه بسیار کمک کند، گفت: باید تلاش شود که مشکلات بر سر راه تولیدات هنری هنرمندان جوان ما رفع و فرصتی برای شکوفایی برایشان ایجاد شود.
وی با بیان اینکه کشف استعدادهای آینده هنر شاهرود از جمله مهمترین اقداماتی است که باید کرد، افزود: در این شهرستان راجع به آئین مانند تعزیه قدری غفلتهایی صورت گرفته است لذا باید در این زمینه نیز ورود جدی تری داشت و حتی تعزیه را میتوان ساماندهی و اصلاح کرد.
ضرورت توجه به تعزیه
امام جمعه شاهرود با بیان اینکه هنرمندان تعزیه نیاز به ارتقا دارند، بیان کرد: تعزیه میتواند با هنری که در درون خود دارد، یکی از مهمترین ابزار تبیین باشد لذا باید توجه ویژه ای به این حوزه داشت لذا توقع این است که بیشتر به این موضوع پرداخته شود.
امینی با بیان اینکه هنرهایی مانند تعزیه روح انسان را به جایی که باید، میبرد، گفت: در شاهرود نیاز است که بیشتر به هنر تعزیه و به خصوص استعدادهای جوان آن، توجه داشت از سوی دیگر هنرمندان تعزیه خوان نیز اگر بدانند که جایی به آنها بها داده شده و قرار است ساماندهی درباره این هنر صورت گیرد، قطعاً انگیزه بهتری نیز پیدا خواهند کرد.
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