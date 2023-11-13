بافت فرش در شهرکرد برای عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسؤولین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان، ششمین تخته فرش صبح دوشنبه در محله سرچشمه‌های شهرکرد برش خورد.

علی کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز ششمین تخته فرش در محل حسینیه شهدای کاظمی پور محله سرچشمه‌ها برش خورد و بافت هفتمین تخته فرش نیز شروع می‌شود.

وی افزود: از سال ۹۶ عرصه‌های جدید در استان چهارمحال و بختیاری در راستای کمک به ساخت عتبات عالیات و صحن عقیله بنی هاشم سلام الله علیها شروع شد، که یکی از این عرصه‌ها بافت فرش توسط بانوان هنرمند استان بود که به صورت افتخاری و برای تبرع این کار را انجام می‌دهند.

کیانی گفت: از شروع این طرح تا امروز بیش از ۳۰۰ تخته فرش در ابعاد مختلف بافته شده و بصورت مزایده داخلی بفروش می‌رسد و نهایتاً برای توسعه حرم اختصاص داده می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۰ کارگاه فرش در سطح استان چهارمحال و بختیاری داریم که بیش از ۵۰۰- ۶۰۰ نفر از بانوان استان در این کارگاه‌ها مشغول بافت فرش هستند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: عرصه‌های دیگری هم برای کمک به ساخت و توسعه عتبات عالیات داریم که شجره طوبی (وقف محصولاتِ یک تا چند درخت مثمر) و سند افتخار (تقبل هزینه ساخت یک متر مربع از صحن) از جمله آنهاست.

وی در پایان از بانوان علاقه مند و هنرمند استان چهارمحال و بختیاری خواست برای مشارکت در امر ساخت و توسعه عتبات عالیات به کارگاه‌های بافت فرش مراجعه کنند و از برنامه‌های فرهنگی و هنری این کارگاه‌ها در اوقاف فراغت نیز بهره مند شوند.