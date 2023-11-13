آغاز مرحله شهرستانی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی

کلثوم رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح بیست و پنجمین جشنواره قصه گویی در شهرستان سیریک، بیان کرد: کل شرکت کنندگان در سیریک ۷۵ نفر خواهر و برادر بودند که موفق به تاییدیه نهایی شدند، که تعداد ۳۲ نفر از آنها امروز در مرحله شهرستانی قصه گویی کردند.

رئیسی ضمن ابعاد و جزئیات این جشنواره به موضوع‌های جشنواره اشاره کرد و گفت: قصه‌های قرآنی، دینی و مذهبی، قصه‌های کسب‌وکار و کارآفرینی، قصه‌های نامداران و اسطوره‌ها و قصه‌های آزاد از موضوع‌های جشنواره است، و امروز در این‌مراسم که با اجرای قصه‌گویی و پخش سرود قصه‌گویی همراه بود.

وی با بیان اینکه شرکت‌کنندگان در جشنواره می‌توانستند با انتخاب یکی از اسطوره‌ها و شخصیت‌های نامدار از فردوسی تا سردار سلیمانی به بیان قصه‌ای در این موضوع بپردازند، افزود: که در این راستا تعداد برگزیدگان مرحله شهرستانی ۳ نفر در بخش زنان و مردان ،۳ نفر در بخش دختران و پسران، ۱ نفر شایسته تقدیر دختران و پسران، ۱ نفر برگزیده بخش آئینی، ۱ نفر برگزیده بخش سردار سلیمانی و ۱ نفر برگزیده بخش لبخند به عنوان قصه گویی برتر معرفی شدند.

رئیسی گفت: بخش استانی جشنواره در ۲۸ و ۲۹ آبان ماه و بخش ملی و بین‌المللی تا پایان آذر برگزار خواهد شد.

وی بابیان اینکه، یقیناً قصه گویی در ارائه الگوهای مناسب به کودکان و نوجوانان بسیار ثمربخش خواهد بود، تصریح کرد: در این دوره از جشنواره قصه‌گویی افزون بر معرفی برگزیدگان استانی، ملی و بین‌المللی، یک جایزه به‌عنوان جایزه جهانی قصه‌گویی، یک جایزه به‌عنوان قصه برگزیده با موضوع سردار سلیمانی و یک جایزه با موضوع لبخند به‌صورت ویژه اهدا می‌شود.