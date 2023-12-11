به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۰ آذر با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رئیس جشنواره و جمعی از قصه گویان و مدیران کانون پرورش فکری و اصحاب رسانه برگزار شد.

علامتی در ابتدای این نشست گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سال‌های دور توفیق برگزاری جشنواره قصه گویی را دارد و نخستین جشنواره را در سال ۷۶ در استان گیلان برگزار کرد. بنابراین برگزاری جشنواره توسط کانون پرورش فکری سابقه دیرینه دارد. از آن سال‌ها جشنواره آغاز شده است و امروز به دوره بیست و پنجم جشنواره رسید و با افتخار می‌گوئیم که جشنواره قصه گویی سابقه ربع قرن را در ایران را دارد و توانسته‌ایم فرهنگ قصه و قصه گویی را تقویت کنیم.

وی افزود: در این سال‌ها دوره‌های آموزشی قصه و قصه گویی را در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرده‌ایم و کتاب‌هایی در این حوزه منتشر و جلسات نقد و بررسی برگزار شده است. همچنین دوره‌های مختلفی از جشنواره در استان‌های مختلف برگزار شد. از آنجا که فرهنگ قصه و قصه گویی ریشه در تاریخ و فرهنگ مان دارد، ما هم سعی داریم روز به روز بیشتر به این موضوع بپردازیم.

کم هزینه ترین روش تأثیرگذاری، قصه گویی است

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پاسخ به این پرسش که چرا کانون در حوزه قصه گویی ورود کرده است، گفت: قصه و قصه گویی یک اقدام پایه فرهنگی است، یعنی اگر به قصه و قصه گویی بپردازیم، دیگر تولیدات فرهنگی و هنری هم می‌توانند از قصه شکل بگیرد. بنابراین سرمایه گذاری در حوزه قصه و قصه گویی امری ضروری است. ریشه داستان، رمان، نمایشنامه، فیلمنامه، تابلوی نقاشی، مجسمه، موسیقی، شعر همه از درون قصه شکل می‌گیرد. وقتی ما روی قصه سرمایه گذاری می‌کنیم، پایه همه این شاخه‌ها را تقویت کرده‌ایم.

وی ادامه داد: اصیل‌ترین عنصر و ابزار تربیتی و کم هزینه ترین روش برای تأثیرگذاری بیشتر قصه و قصه گویی است. تاریخ قصه و قصه گویی با تاریخ بشر برابری می‌کند و دلیل مانایی قصه گویی، اصیل بودن آن در فرهنگ ایرانی است و باید روی این موضوع سرمایه گذاری کنیم.

علامتی گفت: احیای فرهنگ قصه و قصه گویی به عنوان یک هدف جدی برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مطرح است و قصه گویی ریشه در حرکت‌های عمومی، فردی و خانوادگی دارد و نمی‌توان گفت که یک حرکت رسمی و دولتی است.

وی افزود: مأموریت کنونی ما در حوزه قصه گویی این است که در حرکت‌ها و کارهای فرهنگی اصالت و هویت خود را حفظ کنیم و اگر تنها در گذشته بمانیم، به روز نباشیم، راه به جایی نخواهیم برد بنابراین با نگاه به هویت خود حرکت رو به جلو باید داشته باشیم.

جشنواره قصه گویی مقدمه‌ای برای ثبت جهانی قصه در فهرست آثار ناملموس جهانی است

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در قرآن بیش از ۲۶۰ قصه گو داریم و این رقم نشان نمی‌دهد که قصه ریشه دینی هم دارد. خداوند زمانی که می‌خواهد از طریق پیامبران اقدام به موضوعی کند، موضوع قصه گویی را به عنوان ابزار مهم تبلیغی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: مأموریت کنونی کانون پرورش فکری جهت دهی به حوزه قصه و قصه گویی و سیاست گذاری کلان در این حوزه است. ما حتماً به دنبال عمومی سازی و مردمی سازی قصه گویی و فرهنگسازی در این زمینه هستیم. قصه حتماً باید نرم، راحت، در دسترس عموم و مردم قرار بگیرد و این امر شدنی است تا به راحتی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها برای کودکان قصه بگویند.

علامتی گفت: امسال ثبت ملی قصه گویی را در فهرست آثار ناملموس کشور به نام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان انجام شد و در تلاش هستیم تا ثبت جهانی قصه گویی را در فهرست آثار ناملموس جهانی در یونسکو را داشته باشیم. البته مقدمات کار را انجام داده‌ایم و ممکن است این اقدام تا چند سال طول بکشد. بین المللی کردم موضوع و جریان قصه گویی و حرکت‌های بین المللی فرهنگی در میان ملت‌ها از جمله اقدامات کانون پرورش فکری برای ثبت جهانی قصه به نام کشور ایران است.

وی افزود: ما ارتباطات خوبی را با رایزنان فرهنگی در سایر کشورها داریم و یکی از موضوعات مورد بحث به ویژه در هفته‌های فرهنگی بین المللی موضوع قصه و قصه گویی است. در عین حال ما به سمت عملی سازی این حرکت در قالب توسعه فعالیت‌های پژوهشی هستیم. همچنین به زودی آکادمی‌های قصه گویی راه اندازی می‌شود چراکه معتقدیم دانش قصه گویی یک مسأله است که باید آن را به سر منزل مقصود برسانیم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی از اردیبهشت ماه آغاز شد و مراحل استانی را طی کرد و امروز در مرحله نهایی قرار دارد که هفته آینده قصه گویان به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. همچنین مدرن و کلاسیک؛ آئینی و سنتی؛ زبان اشاره؛ ۹۰ ثانیه و بین المللی از جمله بخش‌های مختلف این دوره از جشنواره به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: موضوعات این دوره از جشنواره بین المللی قصه گویی شامل موضوعات قرآنی و دینی، مذهبی؛ قصه نامداران و معرفی شخصیت‌های برجسته ایران از فردوسی تا سردار سلیمانی، قصه اراده و پیشرفت، قصه‌های مربوط به کسب و کار و قصه‌های آزاد است.

شعار بیست و پنجمین جشنواره قصه گویی: با قصه لبخند بسازیم

علامتی با اشاره به شعار بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی گفت: شعار این دوره از جشنواره «با قصه لبخند بسازیم» است؛ لبخند به معنای طنز نیست بلکه رویکردمان حکمت آموزی به کودکان و نوجوانان است؛ این موضوع برای ما تبدیل به یک شعار و استراتژی شده است؛ چراکه معتقدیم در قصه حکمت‌هایی نهفته است که می‌تواند ناخودآگاه یک لبخند را روی لب‌ها بنشاند.

وی افزود: برای اینکه ما شاهد ارتقای محتوایی قصه‌ها باشیم، چند رویکرد اساسی را در نظر گرفته‌ایم. اول آنکه نگاه و زاویه دیدمان جدید باشد. یعنی قصه گو حتماً باید قصه‌ای بگوید که از یک زاویه جدید باشد. دوم آنکه قصه امیدآفرین باشد و بتواند فضای امیدواری را به مخاطب کودک تزریق کند. سومین رویکردمان الهام و ایمان آفرینی است. باید از قصه بذر ایمان در بچه‌ها شاهد باشیم. چهارمین رویکردمان لبخند بوده که این رویکردمان براساس شعار جشنواره در نظر گرفته شده است و حتی برایش یک جایزه ویژه ای در نظر گرفته‌ایم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: با توجه به آنکه جشنواره به صورت بین المللی برگزار می‌شود، در این دوره شاهد حضور قصه گویانی از کشورهایی همچون آرژانتین، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه، اسکاتلند، تانزانیا، کنیا، انگلستان، مالزی، لبنان، اوگاندا، فرانسه بودیم و آثاری که برای مان ارسال کرده بودند به مراحل مختلف داوری رسید.

وی افزود: در دوره بیست و پنجم جشنواره قصه گویی چند جایزه ویژه داریم که می‌توان به جایزه ویژه شهید سلیمانی، جایزه لبخند و جایزه جهانی قصه گویی است که جایزه جهانی قصه گویی مقدمه‌ای برای ثبت جهانی قصه به نام جمهوری اسلامی ایران در جهان است.

علامتی گفت: در دوره بیست و پنجم جشنواره قصه گویی ۱۷ هزار و ۵۳۶ قصه ثبت شده و در بخش علمی ۵۳۳ اثر و در بخش بین المللی ۴۵۰ اثر از کشورهای خارجی است. در مراحل استانی آثار داوری و در نهایت پایش شد که در نهایت ۱۸۰ اثر در بخش ملی و بین المللی به مراحل بالاتر راه یافتند. همچنین پس از ارزیابی نهایی داوران ۶۰ اثر به بخش بین المللی و ملی راه یافتند که در طی زمانی ۲۷ تا ۳۰ آذر در شهر یزد به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

وی ادامه داد: بیش از یکصد هزار دانش آموز در اجرای قصه گویان در مراحل استانی جشنواره حضور داشتند و قصه‌ها را از نزدیک مشاهده کردند و شنیدند. همچنین از آنجا که یزد به عنوان پایتخت قصه گویی انتخاب شده است، امسال دبیرخانه جشنواره به یزد منتقل کرده‌ایم.

قصه‌های جشنواره بیست و پنجم از شبکه‌های مختلف صداوسیما پخش می‌شود

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: امسال با توجه به حوادث اخیر، بخش ویژه ای را به صورت غیررقابتی در بخش ملی با عنوان بخش غزه به بیست و پنجمین جشنواره قصه گویی اضافه کردیم تا قصه گویان، قصه غزه را ارائه دهند.

وی افزود: قصه‌های بیست و پنجمین جشنواره قصه گویی به صورت زنده و تولیدی از شبکه‌های مختلف صداوسیما همچون پویا، امید، خبر، آموزش پخش می‌شود. همچنین در شب‌های زمستان شاهد پخش قصه‌های جشنواره در شبکه‌های تلویزیونی خواهیم بود.

علامتی با اشاره به اهمیت گویش‌های محلی در قصه گویی گفت: ما محدودیتی در زمینه گویش‌های محلی نداریم و حتی در این زمینه کتاب‌های متعددی را به چاپ رسانده‌ایم و حتی احترام زیادی به اقوام با گویش‌های مختلف داریم.

وی افزود: اخیراً فیلمی آماده کرده‌ایم که در جشنواره امسال فیلم فجر به اکران می‌رسد. این فیلم براساس یکی از رمان‌هایی است که خودمان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسانده‌ایم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در دوره جدید قصد داریم اقدامات گذشته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را زیر پا نگذاریم برای مثال جشنواره قصه گویی که سابقه اش به دهه هفتاد بر می‌گردد اما ما امسال آن را به روز کردیم و به اجرا رساندیم.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف مان تربیت نسل جدید است و برای این امر اقداماتی را در حال انجام هستیم. تغییر ریل گذاری در این زمینه داریم تا بتوانیم پس از چند سال در حوزه‌های مختلف شعر و داستان و دیگر حوزه‌ها نیروهای مناسبی را تربیت کنیم.

در حاشیه این نشست دو قصه گو به ارائه قصه‌های کوتاه در خصوص غزه پرداختند.