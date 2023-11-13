پایان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام کشور به منظور بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ریاست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تشکیل جلسه داد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که برای تشخیص مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده، ادامه یافت.

بنابراین گزارش، تبصره‌های ۸ و ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور به عنوان دو مورد باقیمانده از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که پس از تبادل نظر و شور اعضا و کارشناسان دستگاه‌ها، با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه علاوه بر اکثریت اعضای کمیسیون، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، معاون راهبردی قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس جمهور و معاون قوانین مجلس حضور داشتند.

بدین ترتیب کار رسیدگی به طرح مذکور در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع به پایان رسید که گزارش آن جهت تصویب نهایی تقدیم صحن مجمع می‌گردد. لازم به ذکر است این طرح در هفت جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.