۱۰ عنوان کتاب در مازندران رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی علوی بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران به در پیش بودن هفته کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و با بیان اینکه «آینده خواندنی است» شعار هفته کتاب امسال کشور است، گفت: کتاب؛ کودک، نوجوان و دانش آموزان، کتاب؛ کتابخوانی و کتابدار، کتاب؛ ترویج و کانون‌های مردمی، کتاب؛ خانواده و نشاط اجتماعی، کتاب؛ مسجد و فلسطین کتاب؛ هنر و رسانه، کتاب؛ ناشران و ارکان صنعت نشر وکتاب؛ ایران و آینده روز شمار سی و یکمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی است.

وی با اشاره به تأثیر عمیق کتاب درگسترش فرهنگ جامعه و سرعت بخشیدن به پیشرفت روزافزون آن، تصریح کرد: نمی‌توان توسعه و رشد همه جانبه جامعه را، بدون در نظر گرفتن مطالعه و کتاب مورد بحث و نظر قرار داد.

علوی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی از مقوله‌های قابل توجه فرهنگی است که ترویج آن در جامعه ضروری است، خاطرنشان کرد: کتاب، از راه‌های کسب دانایی و توانایی است که آدمی را در فهم و درک راست از ناراست، مدد می‌رساند.

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به شکل گیری ستاد استانی هفته کتاب و کتابخوانی در استان به ریاست معاون استاندار و دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصریح کرد: این ستاد در سطح شهرستان‌ها نیز به ریاست فرمانداران و دبیری رؤسای ادارات ارشاد تشکیل و برنامه‌های متنوع فرهنگی را برای سی و یکمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی مازندران در دستور کار خود قرار دادند.

وی از اجرای صدها برنامه فرهنگی و هنری همزمان با سی و یکمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی در سطح شهرهای استان مازندران خبر داد و خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، نواختن زنگ کتاب در مدارس شهرستان، راه اندازی کاروان کتاب در مناطق کم برخوردار، برگزاری مراسم کتابخوانی و جمع خوانی کتاب در مساجد، پویش‌های کتابخوانی، تجلیل از فعالان حوزه نشر و کتاب، رونمایی از کتاب و دیدار با نویسندگان و مروجان فرهنگ کتاب و کتاب خوانی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی در سطح شهرستان‌ها است.

علوی در ادامه سخنان خود از برپایی نمایشگاه کتاب همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در مرکز استان خبر داد و تصریح کرد: این نمایشگاه ۲۷ آبان تا ۵ آذر در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با حضور ناشران برجسته برپا خواهد بود.

برپایی جشن کتاب کودک

وی همچنین از برگزاری جشن کتاب کودک با حضور گسترده دانش آموزان مدارس مرکز استان در ساری خبر داد و بیان داشت: این برنامه در نخستین روز از هفته کتاب و کتابخوانی همراه با برنامه‌های شاد، قصه گویی، شاهنامه خوانی، مسابقه و اهدا جوایز در تالار مرکزی مرکز استان برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ۲۴ آبان ماه مصادف است با سالروز ارتحال علامه طباطبایی، ادامه داد: به همین مناسب نشستی تخصصی با محوریت شخصیت علمی مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی، مفسر، فیلسوف و عارف بزرگ و با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار خواهد شد.

علوی در ادامه از برگزاری همایش تجلیل از ناشران، نویسندگان، کتابداران، کتابفروشی ها، مروجین کتابخوانی و پرستاران همزمان با هفته کتاب در ساری خبر داد و تصریح کرد: در این مراسم قرار است از ۱۰ عنوان کتاب با موضوع ایثار و شهادت، فرهنگ بومی و.... رونمایی شود.

وی همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان تعیین سرخط‌های ویراستاری نوین و میزگرد تخصصی آشنایی با منابع مکتوب پیرامون زبان مادری ویژه ناشران و نویسندگان همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در مرکز استان خبر داد.