نبود حامی مالی بزرگترین دغدغه بانوان ورزشکار

ساناز ربیع لاله در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: از هشت سالگی فوتبال را شروع کردم و از ۱۳ سالگی به عنوان اولین فوتبالیست استان آذربایجانی شرقی به عضویت تیم ملی نونهالان انتخاب شدم.

لژیونر تبریزی عنوان داشت: از زیر ۱۳ سال تا رده سنی امید عضو تیم ملی فوتبال بانوان کشور بودم که در این مدت به مسابقاتی در کشورهای ازبکستان، بنگلادش، اردن، امارات و هند اعزام شدم که خدا را شکر توانستیم قهرمانی غرب آسیا را کسب کنیم.

ربیع لاله با اشاره به فینال مسابقات که در کشور چین برگزار شده بود، اذعان کرد: کرده جنوبی، تایلند و چین هم بازی شدیم و علی رغم شکست در این دوره توانستیم تجارب ارزنده‌ای بدست بیاوریم تا در آینده از این تجربه بهره ببریم.

وی با بیان اینکه تیم فوتبال بانوان برای اولین بار به تورنمنت اروپایی دعوت شد، اظهار داشت: با ۱۹ نفر به این تورنمنت که به میزبانی کشور ایتالیا بود، اعزام شدیم و با تیم‌های انگلیس، آمریکا و ایتالیا هم گروه بودیم.

ربیع لاله یادآور شد: با اینکه هم تیمی‌هایم پتانسیل بالایی داشتند و می‌توانستیم نتیجه قابل قبولی رقم بزنیم ولی بدلیل سطح بالای تیم‌های اروپایی، بازی را واگذار کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که فقط شما از استان آذربایجان شرقی در این رقابت حضور داشتین؟ جواب داد: نه خانم اسماً نظری هم از استان آذربایجان شرقی در این تیم حضور داشتند و با هم به تورنمنت زیر ۱۹ سال کشور ایتالیا اعزام شده بودیم.

لژیونر تبریزی به کارنامه ورزشی خود اشاره کرده و توضیح داد: هر ساله در لیگ فوتبال بانوان و در تیم‌های ماشین سازی، شهرداری تبریز، سپاهان، همیاری ارومیه، استقلال خوزستان و صفا مهر تبریز بازی کردم و به خواست خدا و تلاش‌های مدیربرنامه ام فیلم بازی‌هایم را به تیم ترکیه‌ای فرستادم و با بررسی فیلم‌ها دعوت نامه ارسال کردند و بعد از تست‌های تیم میزبان قبول شدم و با تیم تلسیز اسپور استانبول قرارداد بستم.

ربیع لاله با اشاره به زمان حضور خود در تیم ترکیه‌ای اش بیان داشت: مورخه بیستم آذر ماه سال جاری در تیم تلسیز اسپور ترکیه خواهم بود و برای این تیم توپ خواهم زد و امیدوارم تجربه کافی از این حضورم کسب کنم.

وی در خصوص بسترسازی مناسب از سوی مسئولین ورزش استان برای بانوان، خاطرنشان کرد: باید قبول کنیم که مسئولین ورزشی استان و شهر تبریز تمام تلاش‌ها و حمایت‌های خودشان را انجام دادند و همیشه زمین بازی در اختیار ما گذاشتند ولی نبود عامل اصلی که همان اسپانسر در کنار تیم است، ضربات جبران ناپذیری به ورزش بانوان استان و شهر تبریز زده است.