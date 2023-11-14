اردوهای راهیان پیشرفت در همدان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شانیان اظهار کرد: اردوهای راهیان پیشرفت در راستای عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در زمینه «جهاد تبیین» و تأکیدات استاندار همدان در راستای روایتگری پیشرفت‌ها و ارائه اخبار «امیدآفرین» از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت مردمی سیزدهم در جامعه در اداره کل صمت استان در حال برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: معرفی دستاوردهای صنعتی و علمی استان، امید آفرینی در نسل جوان و ایجاد روحیه نشاط و خودباوری، ایجاد زمینه لازم حسب ورود جوانان به عرصه علم، صنعت و فناوری و محتواسازی و روایتگری از اهداف مهم در تور راهیان پیشرفت است که بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به اجرای ۱۵ تور راهیان پیشرفت از ابتدای امسال برای اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان در این اداره کل گفت: اردوهای راهیان پیشرفت ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه با هدف انعکاس اخبار امیدآفرین برگزار می‌شود و رسانه‌ها نیز در مقابل هجمه‌های تبلیغاتی دشمن ایستاده‌اند.

شانیان تاکید کرد: دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف استان می‌توانند درخواست خود را جهت برگزاری تور راهیان پیشرفت در واحدهای صنعتی و معدنی استان با ما در میان گذاشته تا در فضای همکاری دوجانبه برنامه ریزی لازم صورت گیرد.