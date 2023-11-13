  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲:۱۳

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان:

شبکه آبیاری سد «کمندان» ۱۸ ساله شد/ وعده افتتاح در ۱۴۰۳

شبکه آبیاری سد «کمندان» ۱۸ ساله شد/ وعده افتتاح در ۱۴۰۳

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: شبکه آبیاری و زهکشی سد «کمندان» که ۱۸ سال عمر دارد، تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش حسن‌نژاد در سخنانی، اظهار داشت: عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی سد «کمندان» در سال ۱۳۸۴ در شهرستان ازنا شروع شده که در حال حاضر ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایین‌دست سدها برای استفاده از حجم آب‌های تنظیمی ساخته می‌شوند، اظهار داشت: این شبکه‌ها برای انتقال آب به اراضی کشاورزی باهدف کاهش هدررفت آب انجام می‌شود، ازاین‌رو هدف از اجرای این پروژه، ایجاد شبکه‌های اصلی برای آبیاری اراضی پایین‌دست سد به میزان چهارهزار و ۲۰۰ هکتار است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تصریح کرد: محل تأمین اعتبار شبکه آبیاری و زهکشی سد «کمندان» از اعتبارات ملی و استانی بوده و اعتبار هزینه شده تا کنون ۵۰.۴۴ میلیارد تومان است.

حسن‌نژاد، عنوان کرد: اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه ۲۵۰ میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 5938335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار