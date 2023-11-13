شبکه آبیاری سد «کمندان» ۱۸ ساله شد/ وعده افتتاح در ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش حسننژاد در سخنانی، اظهار داشت: عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی سد «کمندان» در سال ۱۳۸۴ در شهرستان ازنا شروع شده که در حال حاضر ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با اشاره به اینکه شبکههای آبیاری و زهکشی در پاییندست سدها برای استفاده از حجم آبهای تنظیمی ساخته میشوند، اظهار داشت: این شبکهها برای انتقال آب به اراضی کشاورزی باهدف کاهش هدررفت آب انجام میشود، ازاینرو هدف از اجرای این پروژه، ایجاد شبکههای اصلی برای آبیاری اراضی پاییندست سد به میزان چهارهزار و ۲۰۰ هکتار است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، تصریح کرد: محل تأمین اعتبار شبکه آبیاری و زهکشی سد «کمندان» از اعتبارات ملی و استانی بوده و اعتبار هزینه شده تا کنون ۵۰.۴۴ میلیارد تومان است.
حسننژاد، عنوان کرد: اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه ۲۵۰ میلیارد تومان بوده و پیشبینی میشود در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهرهبرداری برسد.
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