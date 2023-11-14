آموزش «ایمنی در منازل، کار وقوانین حمایتی زنان کارگر» در دستورکار

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مشترک با نرجس بختیار خلج، مشاور امور بانوان و خانواده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت اجرای کار مشترک برای آموزشهای تخصصی «ایمنی در منازل، اماکن عمومی و محلهای کار برای پیشگیری از حوادث» برای مشاوران امور بانوان و خانواده وزارتخانهها تأکید کرد.
پرنده از آمادگی ادارهکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: در حوزه آموزشهای تخصصی ایمنی در منازل و اماکن عمومی و همچنین آموزش ایمنی کار برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار آمادگی لازم وجود دارد.
وی افزود: توجه به آموزش ایمنی در منازل و اماکن عمومی خارج از وظایف سازمانی وزارت کار است اما برحسب مسئولیت اجتماعی آماده ایفای نقش و انتقال تجربیات تخصصی خود برای پیشگیری از حوادث هستیم.
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