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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۷

آموزش «ایمنی در منازل، کار وقوانین حمایتی زنان کارگر» در دستورکار

آموزش «ایمنی در منازل، کار وقوانین حمایتی زنان کارگر» در دستورکار

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت اجرای کار مشترک برای آموزش‌های تخصصی «ایمنی در منازل، اماکن عمومی و محل‌های کار برای پیشگیری از حوادث» تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مشترک با نرجس بختیار خلج، مشاور امور بانوان و خانواده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت اجرای کار مشترک برای آموزش‌های تخصصی «ایمنی در منازل، اماکن عمومی و محل‌های کار برای پیشگیری از حوادث» برای مشاوران امور بانوان و خانواده وزارتخانه‌ها تأکید کرد.

پرنده از آمادگی اداره‌کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: در حوزه آموزش‌های تخصصی ایمنی در منازل و اماکن عمومی و همچنین آموزش ایمنی کار برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار آمادگی لازم وجود دارد.

وی افزود: توجه به آموزش ایمنی در منازل و اماکن عمومی خارج از وظایف سازمانی وزارت کار است اما برحسب مسئولیت اجتماعی آماده ایفای نقش و انتقال تجربیات تخصصی خود برای پیشگیری از حوادث هستیم.

کد مطلب 5938389

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