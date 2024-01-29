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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴

زنگ ایمنی برای آموزش ۶ هزار کارفرمای کارگاه‌های کوچک

زنگ ایمنی برای آموزش ۶ هزار کارفرمای کارگاه‌های کوچک

سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ازتشکیل «قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۱۰نفر» و شروع اجرای مقاوله‌نامه ایمنی وبهداشت شغلی شماره۱۵۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله جلیلی، سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار از تشکیل «قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر» و شروع اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده، بیش از ۹۰ درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و جایگاه صنایع کوچک و متوسط در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

وی ادامه داد: دوره آموزشی ویژه کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به‌منظور آشنایی با قوانین و مقررات ایمنی کار و در راستای الزامات مقاوله‌نامه، تدوین راهبرد اجرایی برای کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی به‌صورت هم‌زمان در ۳۱ استان کشور و با حضور حداقل ۶ هزار نفر از کارفرمایان کارگاه‌های کوچک برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بعدی این قرارگاه، آموزش ایمنی کار به کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر در سطح کشور خواهد بود.

کد مطلب 6008256

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