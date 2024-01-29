به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله جلیلی، سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار از تشکیل «قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان کارگاههای زیر ۱۰ نفر» و شروع اجرای مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده، بیش از ۹۰ درصد از بنگاههای اقتصادی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند و جایگاه صنایع کوچک و متوسط در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بر هیچکس پوشیده نیست.
وی ادامه داد: دوره آموزشی ویژه کارفرمایان کارگاههای زیر ۱۰ نفر بهمنظور آشنایی با قوانین و مقررات ایمنی کار و در راستای الزامات مقاولهنامه، تدوین راهبرد اجرایی برای کاهش حوادث و بیماریهای شغلی بهصورت همزمان در ۳۱ استان کشور و با حضور حداقل ۶ هزار نفر از کارفرمایان کارگاههای کوچک برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد: یکی از مهمترین برنامههای بعدی این قرارگاه، آموزش ایمنی کار به کارگران کارگاههای زیر ۱۰ نفر در سطح کشور خواهد بود.
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