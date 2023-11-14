۲ مقصر دیگر حادثه انفجار معدن طزره تفهیم اتهام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، محمد جعفر عبدالهی با اشاره به تفهیم اتهام دو مسؤول مقصر دیگر در معدن رزمجاه طزره دامغان گفت: نظریه تکمیلی هیئت پنج نفره کارشناسان حوادث ناشی از کار در خصوص این معدن وصول شد.

وی افزود: سرپرست کارگاه و مسؤول ایمنی که دستگاه صحت سنجش اکسیژن را در اختیار داشته، هر کدام به اتهام بی احتیاطی و بی مبالاتی منتهی به قتل غیرعمدی شش نفر از کارگران معدن به میزان ۱۰ درصد تقصیر، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین وثیقه اقدام و متهمان با تودیع تأمین آزاد هستند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: با وصول نظریه تکمیلی هیئت پنج نفره کارشناسان، سرپرست معادن زغال سنگ طزره نیز به میزان ۸۰ درصد مقصر و نظریه به وی ابلاغ شد.

عبدالهی افزود: دقت، سرعت و در عین حال صحت در رسیدگی، اولویت دستگاه قضائی استان در تعیین تکلیف این پرونده قرار گرفته است؛ تا ضمن بررسی ابعاد مهم و خاص پرونده، مطالبات خانواده‌های جان باختگان در برخورد قانونی و بازدارنده فراهم شود.