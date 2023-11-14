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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۵

مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن تأمین اجتماعی برگزار می‌شود

مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن تأمین اجتماعی برگزار می‌شود

مرحله مقدماتی بیست‌وپنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان تأمین اجتماعی به مدت دو روز در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی بیست‌و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان تأمین اجتماعی ویژه کارکنان و همکاران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌‎ها و مؤسسات تابعه این سازمان و خانواده‌های آنان در راستای گسترش و ترویج اندیشه‌های قرآنی و فرهنگ دینی در سراسر کشور در ۳ مرحله مقدماتی، درون‌دستگاهی و بین‌دستگاهی (نهایی) برگزار می‌شود.

این مرحله با حضور تمامی کارکنان رسمی، آزمایشی، پیمانی، قرارداد ماده ۲۰، مشمولین ضریب k، کلیه کارکنان شرکتی شامل خدماتی، تأسیساتی و… و همچنین نیروهای شاغل در ستاد مرکزی، مراکز بیمه‌‎ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی و تمامی کارکنان شاغل در بیمارستان‎‌های تابعه هلدینگ سلامت سازمان تأمین‌اجتماعی مانند میلاد، البرز و کارکنان شاغل در مؤسسات و شرکت‌های تابعه و همکاران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی و همچنین همسر و فرزندان آنان برپا می‌شود.

بر همین اساس، این مسابقات ویژه گروه سنی آلاء (نعمت) از ۶ سال تمام الی ۱۱ سال تمام یعنی متولدین ۰۱‏/۰۷‏/۱۳۹۱ تا ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۶‬ گروه سنی ولاء (محبت) از ۱۲ سال الی ۱۶ سال تمام از متولدین ۰۱‏/۰۷‏/۱۳۸۶ تا ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۱‬ و گروه سنی اعلی (بلندمرتبه) از شانزده سال به بالا یعنی متولدین ۳۱‏/۰۶‏/۱۳۸۶ به قبل است.

مسابقات قرآنی سازمان تأمین اجتماعی در سه مرحله مقدماتی، درون‌دستگاهی و بین‌دستگاهی و در ۵ رشته اصلی حفظ، قرائت، مفاهیم، اذان و نهج‎‌البلاغه برگزار می‌شود که مرحله مقدماتی آن از فردا ۲۳ آبان‌ماه به مدت ۲ روز در رشته‌های حفظ تک جز و حفظ ۵ جز در مرحله مقدماتی آغاز می‌شود. البته رشته‌های مفاهیم، اذان، نهج‎ البلاغه و حفظ سوره‌های یس، نور، ملک، نبأ و حفظ ۱۰ سوره آخر قرآن برگزار شده است.

مرحله درون‌دستگاهی با حضور منتخبین مرحله مقدماتی از نفرات اول دستگاه و در استان خوزستان برگزار خواهد شد. مرحله بین دستگاهی یا نهایی این مسابقات نیز با حضور منتخبان هر دستگاه نفرات اول و دوم از جمله سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و سایر شرکت‌ها و مؤسسات تابعه سازمان در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5938513

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