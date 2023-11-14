به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی بیستو پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان تأمین اجتماعی ویژه کارکنان و همکاران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، شرکتها و مؤسسات تابعه این سازمان و خانوادههای آنان در راستای گسترش و ترویج اندیشههای قرآنی و فرهنگ دینی در سراسر کشور در ۳ مرحله مقدماتی، دروندستگاهی و بیندستگاهی (نهایی) برگزار میشود.
این مرحله با حضور تمامی کارکنان رسمی، آزمایشی، پیمانی، قرارداد ماده ۲۰، مشمولین ضریب k، کلیه کارکنان شرکتی شامل خدماتی، تأسیساتی و… و همچنین نیروهای شاغل در ستاد مرکزی، مراکز بیمهای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی و تمامی کارکنان شاغل در بیمارستانهای تابعه هلدینگ سلامت سازمان تأمیناجتماعی مانند میلاد، البرز و کارکنان شاغل در مؤسسات و شرکتهای تابعه و همکاران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی و همچنین همسر و فرزندان آنان برپا میشود.
بر همین اساس، این مسابقات ویژه گروه سنی آلاء (نعمت) از ۶ سال تمام الی ۱۱ سال تمام یعنی متولدین ۰۱/۰۷/۱۳۹۱ تا ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ گروه سنی ولاء (محبت) از ۱۲ سال الی ۱۶ سال تمام از متولدین ۰۱/۰۷/۱۳۸۶ تا ۳۱/۰۶/۱۳۹۱ و گروه سنی اعلی (بلندمرتبه) از شانزده سال به بالا یعنی متولدین ۳۱/۰۶/۱۳۸۶ به قبل است.
مسابقات قرآنی سازمان تأمین اجتماعی در سه مرحله مقدماتی، دروندستگاهی و بیندستگاهی و در ۵ رشته اصلی حفظ، قرائت، مفاهیم، اذان و نهجالبلاغه برگزار میشود که مرحله مقدماتی آن از فردا ۲۳ آبانماه به مدت ۲ روز در رشتههای حفظ تک جز و حفظ ۵ جز در مرحله مقدماتی آغاز میشود. البته رشتههای مفاهیم، اذان، نهج البلاغه و حفظ سورههای یس، نور، ملک، نبأ و حفظ ۱۰ سوره آخر قرآن برگزار شده است.
مرحله دروندستگاهی با حضور منتخبین مرحله مقدماتی از نفرات اول دستگاه و در استان خوزستان برگزار خواهد شد. مرحله بین دستگاهی یا نهایی این مسابقات نیز با حضور منتخبان هر دستگاه نفرات اول و دوم از جمله سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران، شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) و سایر شرکتها و مؤسسات تابعه سازمان در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
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