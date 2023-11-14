۱۲ عنوان طرح تحقیقات کاربردی برای رفع مشکلات کردستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آمنه قناعت صبح سه شنبه در دومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری این استان از اولویت بندی ۱۲ عنوان طرح تحقیقات کاربردی و نیاز اساسی پژوهش در راستای دستورالعمل اجرایی بند (ج) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های استان خبر داد و اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی استان هم چون دانشگاه‌ها اولویت‌های تحقیقاتی و پژوهشی استان در حوزه‌های مختلف را به دبیرخانه این کارگروه ارسال کردند.

آمنه قناعت مجموع عناوین پژوهشی ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی استان را ۱۴۶ عنوان خواند و اضافه کرد: از این تعداد ۶۴ عنوان از ۱۵ دستگاه اجرایی و ۸۲ عنوان هم از پنج مرکز دانشگاهی و پژوهشی استان ارسال شده است.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان خاطرنشان کرد: عناوین پژوهش‌ها بر اساس مؤلفه‌های کاربردی بودن، قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن، تکراری نبودن و عدم شمول وظایف ملی و ذاتی مورد پالایش قرار گرفت.

مدیر آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان افزود: پس از پالایش انجام شده ۱۴۶ عنوان طرح به ۵۱ عنوان کاهش یافت و در نهایت در راستای مدیریت منابع تعداد ۱۲ طرح اولویت‌دار در کمیته علمی با حضور صاحبنظران انتخاب و در کارگروه آموزش مورد تأیید قرار گرفت.

قناعت یادآور شد: این ۱۲ طرح پژوهشی اولویت‌دار استان که بیشتر در حوزه‌های امنیت غذایی، کشاورزی، بهره‌وری تولید، صنعت، توسعه مشاغل دانش بنیان، مقابله با بیان زدایی و تخریب سرزمین و تحکیم بنیان خانواده است باید در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب و سپس به فراخوان گذاشته شود.

وی یادآور شد: از بین پروپوزال‌های ارائه شده از مراکز پژوهشی و فناور در کمیته‌های تخصصی بررسی و در صورت تأیید، به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تصویب نهایی و ارائه به دستگاه‌های اجرایی مربوطه جهت عقد قرارداد با محققین و پژوهشگران ابلاغ می‌شود.