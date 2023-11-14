  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۳

در راستای تأمین آب معادن طبس صورت می گیرد؛

اجرای سیستم‌های تصفیه فاضلاب معادن زغال سنگ طبس تا  پایان سال

اجرای سیستم‌های تصفیه فاضلاب معادن زغال سنگ طبس تا  پایان سال

 بیرجند- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس از اجرای سیستم‌های تصفیه فاضلاب معادن زغال‌سنگ طبس تا پایان سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زارع‌نیا، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تأمین آب یکی از مهمترین زیرساخت‌های لازم جهت توسعه صنایع و معادن است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان طبس قطب تولید زغال‌سنگ کشور است، تصریح کرد: در این صنعت با توجه به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بسیار خوب و همچنین لزوم تولید کنسانتره، تأمین منابع آب پایدار یک زیرساخت بسیار بااهمیت محسوب می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس یادآور شد: با توجه به شرایط استان از نظر کم آبی و خشکسالی‌های پی در پی و مشکلات موجود در این حوزه بهینه‌سازی مصرف آب باید در دستور کار معادن و بخش صنعت استان باشد.

زارع‌نیا گفت: یکی از مصوبات مهم کمیته HSEE و مدیریت بحران معادن زغال‌سنگ استان، ایجاد تصفیه‌خانه در محل معادنی بود که دارای اشتغال بالا و همچنین کارخانه زغال شویی هستند.

وی با بیان اینکه انتقال و تأمین آب برای مصارف صنعتی و معدنی از جمله زیرساخت‌های با هزینه بالا است، بیان داشت: با احداث سیستم‌های تصفیه فاضلاب در معادن، علاوه بر مباحث زیست‌محیطی و کنترل فاضلاب صنعتی، هزینه‌های زیرساختی و تأمین آب نیز کاهش می‌یابد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس با اشاره به اینکه در حال حاضر سه معدن بزرگ منطقه پروده زغال این شهرستان دارای سیستم تصفیه فاضلاب است، افزود: اجرای سیستم تصفیه فاضلاب ۲ معدن دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که امیداست تا پایان امسال شاهد بهره برداری این طرح‌ها باشیم.

زارع‌نیا خاطر نشان کرد: با بهره‌برداری کامل از معادن پروده چهار و توسعه صنایع معدنی، نیاز آبی این حوزه بدون شک افزایشی بوده و لازم است برنامه‌ریزی بلندمدت جهت تأمین آب و استفاده بهینه از منابع آبی وجود داشته باشد که در آینده برای این صنایع مشکلی ایجاد نشود.

کد مطلب 5938533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها