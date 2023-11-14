به گزارش خبرنگار مهر، محمود زارع‌نیا، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تأمین آب یکی از مهمترین زیرساخت‌های لازم جهت توسعه صنایع و معادن است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان طبس قطب تولید زغال‌سنگ کشور است، تصریح کرد: در این صنعت با توجه به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بسیار خوب و همچنین لزوم تولید کنسانتره، تأمین منابع آب پایدار یک زیرساخت بسیار بااهمیت محسوب می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس یادآور شد: با توجه به شرایط استان از نظر کم آبی و خشکسالی‌های پی در پی و مشکلات موجود در این حوزه بهینه‌سازی مصرف آب باید در دستور کار معادن و بخش صنعت استان باشد.

زارع‌نیا گفت: یکی از مصوبات مهم کمیته HSEE و مدیریت بحران معادن زغال‌سنگ استان، ایجاد تصفیه‌خانه در محل معادنی بود که دارای اشتغال بالا و همچنین کارخانه زغال شویی هستند.

وی با بیان اینکه انتقال و تأمین آب برای مصارف صنعتی و معدنی از جمله زیرساخت‌های با هزینه بالا است، بیان داشت: با احداث سیستم‌های تصفیه فاضلاب در معادن، علاوه بر مباحث زیست‌محیطی و کنترل فاضلاب صنعتی، هزینه‌های زیرساختی و تأمین آب نیز کاهش می‌یابد.



رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس با اشاره به اینکه در حال حاضر سه معدن بزرگ منطقه پروده زغال این شهرستان دارای سیستم تصفیه فاضلاب است، افزود: اجرای سیستم تصفیه فاضلاب ۲ معدن دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که امیداست تا پایان امسال شاهد بهره برداری این طرح‌ها باشیم.

زارع‌نیا خاطر نشان کرد: با بهره‌برداری کامل از معادن پروده چهار و توسعه صنایع معدنی، نیاز آبی این حوزه بدون شک افزایشی بوده و لازم است برنامه‌ریزی بلندمدت جهت تأمین آب و استفاده بهینه از منابع آبی وجود داشته باشد که در آینده برای این صنایع مشکلی ایجاد نشود.