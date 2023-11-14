قطعی گسترده برق در شرق استان تهران/اطلاع رسانی کافی نبوده است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در این دوره و زمانه که همه چیز وابسته به برق است، زمانی که با قطعی روبرو می‌شویم گویی زندگی دیگر از جریان می‌افتد، چرا که سبک زندگی تغییر کرده و همه به سمتی رفته‌اند که با وجود برق می‌توانند زندگی روزمره داشته باشند، حال زمانی که دچار بحران‌های اینچنینی می‌شویم و به هر علتی قطعی و نوسانی صورت می گیرد مردم سردرگم شده و نمی‌دانند امور را چگونه باید مدیریت کنند.

مردم شرق استان تهران در شهرهای دماوند، پردیس و بومهن شب گذشته را بدون برق سپری کردند و بر اساس اعلام شرکت توزیع برق این قطعی به منظور اجرای طرح در پست ۲۳۰/۶۳ پردیس، بوده است.

طبق پیگیری‌های صورت گرفته از بامداد امروز سه شنبه ۲۳ آبان پست‌های فوق توزیع «عامری»، «پارک فناوری»، «خرمدشت»، سیار «آبعلی»، «عدالت»، سیار «شهرک صنعتی دماوند ۲» و «سدلار» قطع شده بود و در اثر قطعی این پست‌ها علاوه بر شهرستان‌های همجوار، برق مشترکین ساکن در دماوند، مشا، گیلاوند و روستاهای اطراف نیز از ساعت مقرر قطع شد که طبق اطلاعیه قبلی، قرار بود تا ساعت پنج بامداد شبکه برق وصل شود، اما این قطعی‌ها تا هشت صبح ادامه داشت.

یکی از شهروندان دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با قطعی برق شاهد قطعی آب هم بودیم و با توجه به اینکه فرزند نوزاد داریم این مسئله برایمان خیلی سخت شده بود و این گلایه وجود دارد که اطلاع رسانی‌ها آن طور که باید صورت نگرفته و مشکلاتی را برایمان رقم زده است، چرا که اگر اطلاع رسانی‌ها به طور گسترده‌تر انجام می‌شد و می‌دانستیم که قرار است ۸ ساعت آب و برق نداشته باشیم قطعاً با توجه به داشتن فرزند نوزاد به منزل اقوام می‌رفتیم و در خواستمان این است که برای مواقع آتی اطلاع رسانی‌ها دقیق‌تر و به هنگام تر صورت بگیرد.

شهروند دیگری در دماوند با انتقاد از اینکه خود شهرداری مصرف برق را رعایت نمی‌کند گفت: در روز روشن در سطح شهر دماوند و اطراف شاهد روشن ماندن چراغ‌های زیادی هستیم که این موضوع باید به طور جدی مورد رسیدگی قرار بگیرد.

یک شهروند دیگر که ساکن گیلاوند است در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امروز قرار بود آزمایش فرزند خردسالش را به آزمایشگاه برساند عنوان کرد: متأسفانه با تمام سختی که متحمل شدم تا بتوانم نمونه آزمایشی را از فرزندمان بگیرم زمانی که به آزمایشگاه رسیدم با توجه به قطعی برق اعلام شد که روز دیگری دوباره مراجعه کنم، وقتی یک مرکز مهم مثل آزمایشگاه با یک قطعی برق این طور دچار آسیب می‌شود و یک برق اضطراری ندارند نیازمند یک برنامه ریزی جدی هستیم تا در مواقع بحران‌های بزرگ‌تر دچار مشکلات عدیده نشویم.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه ساعت هشت صبح برق در شرق استان تهران وصل شد، بسیاری از مراکز خدمات رسان در شرق استان تهران کارشان را از با نیم ساعت تأخیر آغاز کردند.