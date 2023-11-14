فعالیت سامانه بارشی جدید در هرمزگان آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: شرایط جوی آرامی در سطح استان هرمزگان حاکم خواهد بود و تنها طی ساعاتی گذر ابر در آسمان استان پیشبینی میشود.
دریا آرام و شرایط جهت ترددهای دریایی مساعد پیشبینی میشود، روز چهارشنبه، پیشبینی میشود که وزش بادهای جنوب شرقی روی دریا تقویت شود و در پی آن دریا متلاطم شود. به همین جهت توصیه میشود تردد شناورها، به ویژه سبک و صیادی با احتیاط صورت گیرد.
طی روزهای پنجشنبه تا ظهر شنبه، ۲۵ تا ۲۷ آبان ماه، فعالیت موجی بارشی در سطح استان پیشبینی میشود که سبب ابرناکی، رگبار باران و رعد و برق، گاهی تگرگ، وزش باد با احتمال گرد و غبار خواهد شد.
به لحاظ دمایی، تا فردا چهارشنبه، نوسانات ۱ تا ۲ درجهای دما مورد انتظار است و روزهای پایانی هفته جاری، افزایش نسبی دمای کمینه و کاهش دمای بیشینه (۲ تا ۴ درجه سلسیوس) پیشبینی میشود.
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