خلاقیت رمز موفقیت در المپیاد فیلمسازی

به گزارش خبرنگار مهر، زینب صیفوری که اکنون ۱۷ ساله است، در دو دوره این المپیاد در بخش ایده و فیلمسازی برگزیده شده و از شرکت در المپیاد فیلمسازی نوجوانان به عنوان یک تجربه فراموش نشدنی یاد می‌کند.

او به نوجوانانی که قصد شرکت در این المپیاد را دارند توصیه می‌کند، سوژه‌ها و ایده‌های غیرتکراری که کلیشه‌ای هم نباشد انتخاب کنند، تا نتوان پایان داستان یا فیلم‌شان را حدس زد.

این نوجوان اهل خمینی‌شهر اصفهان ادامه داد: روند داستان یا فیلم باید به شکلی باشد که نقطه اوج داشته و روند خطی کسل‌کننده نداشته باشد. شرکت‌کننده‌ها باید یک ایده جذاب برای داستان یا فیلم خود انتخاب کنند تا مخاطب مشتاق دنبال کردن آن باشد.

صیفوری که در اولین حضور در المپیاد فیلمسازی نوجوانان با اثر «بوسه‌های صورتی» در بخش فیلمنامه برگزیده شده، درباره داستان این فیلمنامه گفت: بوسه‌های صورتی درباره مادربزرگی است که آلزایمر داشت و بوسه‌ها و محبت‌های نوه‌اش باعث می‌شد بیماری خود را فراموش کند.

او درباره تجربه حضور در کنار اهالی فن واساتید سینما و استفاده از دانش آنها در طول برگزاری المپیاد فیلمسازی افزود: یک فرصت ویژه بود. فیلم‌ها در حضور بچه‌ها پخش می‌شد و سینماگران کاربلد و شاخص کشور آنها را تحلیل می‌کردند تا دید بچه‌ها به فیلمسازی بازتر شود. برشمردن اشکالات هر اثر هم موجب می‌شد ضعف‌های خود را بشناسیم و در آثار بعدی آنها را تکرار نکنیم و نکات جدیدی هم یاد بگیریم.

این نوجوان در پنجمین دوره المپیاد فیلمسازی نوجوانان که همزمان با شیوع ویروس کرونا برگزار شد نیز با انیمیشن «کِرنال» درباره ترغیب مردم به تزریق واکسن کرونا به جمع برگزیدگان راه یافت؛ این دوره المپیاد به صورت کاملاً آنلاین برگزار شد و دست‌اندرکاران، مدال‌ها و لوح تقدیر برگزیدگان را برای آنها به شهرهایشان فرستادند.

زینب در اولین دوره حضور در المپیاد از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با آن آشنا شده و در دوره دوم نیز با اطلاع‌رسانی دبیرخانه المپیاد و کانون دوباره مشتاق شرکت در آن شده است.

او اکنون در رشته نقاشی تحصیل می‌کند که یاد گرفتن فیلمبرداری و عکاسی هم جزو سرفصل‌های آن است و اعتقاد دارد چون رشته‌های هنری با هم پیوستگی دارند، بچه‌های این رشته‌ها به خوبی می‌توانند ایده‌پردازی کنند.

او در پایان درخواستی هم از برگزارکنندگان المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران دارد: اینکه چون این المپیاد و دوره‌های آموزشی که در طول آن برگزار می‌شود بسیار معتبر است به شرکت‌کنندگان در آن یک گواهی شرکت در دوره هم اعطا شود.

شایان ذکراست، هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران در دو بخش طراحی داستان و فیلم‌سازی با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان در زمستان پیش رو برگزار می‌شود. نوجوانان ایرانی در رده سنی ۱۲ تا ۱۷ سال می‌توانند تا پایان آبان ماه آثار خود را برای شرکت در این المپیاد ارسال کنند. این رویداد زمستان سال جاری برگزار می‌شود و طی آن نوجوانان شرکت کننده در کارگاه‌های مختلف، با همراهی سینماگران و اساتید برجسته سینما فعالیت گروهی در حوزه سینما را تجربه می‌کنند. در انتها نیز گروه‌های اول، دوم و سوم منتخب معرفی می‌شوند و برگزیدگان المپیاد فیلمسازی نشان ویژه المپیاد را دریافت خواهند کرد.

داوطلبان برای ثبت نام به نشانی https://portal.icff.ir/ مراجعه و در بخش ثبت نام، نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند.



