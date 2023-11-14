عملیات طوفان الاقصی تمام معادلات رژیم اشغالگر فلسطین را درهم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم دکتر محسن بیوک جانشین و معاون هماهنگ کننده اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی در همایش سیاسی پدافند هوایی خارگ اظهار داشت: رژیم غاصب اسرائیل با برخورداری از حمایت آمریکا، عدم انسجام کشورهای اسلامی و همچنین داشتن بزرگترین زرادخانه هسته‌ای در خاورمیانه، فجیع‌ترین و هولناک‌ترین انواع قتل و جنایت را علیه بشریت و بالاخص مردم مظلوم و بی دفاع غزه را انجام می‌دهد.

وی افزود: فرهنگ راهبردی رژیم صهیونیستی دارای دو ویژگی اساسی است؛ نخست آنکه یک دولت تازه تأسیس و در حال تکوین می‌باشد و رژیم صهیونیستی تلاش دارد با تاکید بر عناصر هویتی و منابع تاریخی انسجام داخلی را در یک جامعه نامتجانس حفظ کند و بسترهای لازم برای مشروعیت‌یابی به اقدامات خود را در عرصه‌های خارجی را فراهم کند.

امیر سرتیپ دوم بیوک تصریح کرد: عامل دوم مخاصمت طولانی رژیم صهیونیستی با کشورهای همسایه خود است و این مخاصمت طولانی نیز ناشی از غصب سرزمین‌های کشورهای اسلامی است.

وی با اشاره به پیامدهای مهم سیاسی و نظامی جنگ با غزه گفت: فلسطین با برپایی طوفان الاقصی، تمام معادلات رژیم اشغالگر فلسطین را درهم شکست و رسوایی عظیمی برای صهیونیست‌ها به ارمغان آورد و هیمنه شکست ناپذیری رژیم جعلی اسرائیل را عیان ساخت.

جانشین و معاون هماهنگ کننده اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی خاطر نشان کرد: رژیم غاصب اسرائیل می‌خواهد با کشتار فراوان بازدارندگی برای آینده ایجاد کنند، به طوری که گروه‌های مقاومت فلسطینی جرأت انجام عملیات را نداشته باشند.