به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آیریش‌اگزمینر، تصمیم ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس مبنی بر اخراج سوئلا براورمن از سمت وزیر کشور و جایگزینی او با جیمز کلورلی و سپس انتصاب جیمز کامرون، نخست وزیر اسبق انگلیس به عنوان وزیر امور خارجه لندن، به سوژه داغ رسانه‌های انگلیسی بدل شده است.

رسانه‌ها با تیترهای مختلف به استقبال تلاش‌های سوناک برای برقراری توازن بین احزاب گوناگون و حزب محافظه‌کار حاکم رفته‌اند.

دیلی تلگراف نوشت که «آقای سوناک روی بقای حزب محافظه‌کار قمار کرد» و شرِل جیکوبز، خبرنگار این روزنامه این سوال را مطرح کرد: «آیا سوناک توازن دقیق قدرت که جایگاه خودش روی آن بنا شده را از بین برده است؟ به زودی خواهیم فهمید.»

جیکوب ریز-موگ، عضو اسبق کابینه انگلیس در تلگراف نوشت که براورمن به دلیل «راست‌گرا بودن» و «پیروی بیش از اندازه آشکار از سیاست و اصول حزب محافظه‌کار که به مذاق لطیف نخست وزیر خوش نمی‌آمد و با حساسیت‌های او سازگار نبود، اخراج شد.»

وی ادعا کرد: اخراج سوئلا براورمن به مثابه حذف قهرمان راستین سیاست محافظه‌کاری بود؛ سیاستی که در کشور محبوب است. بسیاری از «توری‌ها» این تغییرات را می‌بینند و حس می‌کنند که نخست وزیر نمی‌خواهد به نگرانی‌های آن‌ها بپردازد.»

برآورمن که گفته می‌شد نامزد احتمالی ریاست آتی حزب محافظه‌کار حاکم است، اخیراً با اظهارنظرهای جنجالی در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفته بود. او اخیراً در دفاع از رژیم صهیونیستی و در اعتراض به تظاهرات گسترده و مسالمت‌آمیز حامیان فلسطین در انگلیس مدعی شد که پلیس با این افراد برخوردی دوگانه دارد و مماشات می‌کند و این تجمعات را «راهپیمایی‌های نفرت» خواند و معترضان را «اوباش» توصیف کرد.

هفته پیش در بحبوحه برنامه فعالان حقوق بشر و حامیان فلسطین در انگلیس جهت برگزاری تظاهرات اعتراضی به منظور حمایت از مردم غزه، براوِرمن هشدار داد که حامیان فلسطین در صورت تلاش جهت هتک حرمت گورهای نمادین سربازان انگلیسی کشته شده در جنگ، بلافاصله بازداشت خواهند شد!

تایمز اینطور استدلال کرد که انتصاب کامرون «یعنی بازی در زمین حزب کارگر» و این مهر تاییدی بر ادعای اپوزیسیون است مبنی بر اینکه دولت سوناک «آخرین تجسم ۱۳ سال حکومت توری‌هاست.»

دیلی‌میل این تغییرات را «شیر یا خط بزرگ ریشی» توصیف کرد و ریچارد لیتل‌جان، روزنامه‌گار این روزنامه مدعی شد که سوناک «ضعف ذاتی خودش را دست کم گرفته است! بدون ایده، بدون تماس با رای‌دهندگان توری و همزمان با از دست‌دادن سریع حامیان؛ معلوم نیست که این شیر یا خط عجیب قرار است چه دستاوردی داشته باشد!»

کوین مگوایر در دیلی میرر، این تغییرات را «سیاست پانتومیم» خواند و نوشت که «کریسمس برای حزب کارگر زودتر فرا می‌رسد.»

گاردین تغییرات در کابینه سوناک را «خانه‌تکانی پرهزینه» خواند و پیپا سریرار، روزنامه‌نگار و دبیر سیاسی این روزنامه نوشت که این حرکت «آتش شورش را شعله‌ور می‌کند.»

همچنین لوموند فرانسه نوشت که به نظر می‌رسد انتصاب نخست وزیر اسبق تلاشی است برای آنکه «از نارضایتی شمار زیادی از حامیان راستگرای براورمن کاسته شود آن هم با تظاهر به اینکه اخراج او انگیزه شخصی نداشته است.»