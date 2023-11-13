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۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۵

وزیر پرحاشیه دولت انگلیس برکنار شد

وزیر پرحاشیه دولت انگلیس برکنار شد

وزیر کشور دولت انگلیس که اخیراً تظاهرات حامیان فلسطین در لندن را «راهپیمایی نفرت» و معترضان را «اوباش» توصیف کرده بود، اخراج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، رسانه‌های انگلیسی اعلام کردند که ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس درپی افزایش فشارها «سوئلا براورمن» "، وزیر کشور را از کابینه اخراج کرد.

برآورمن که گفته می‌شد نامزد احتمالی ریاست آتی حزب محافظه‌کار حاکم است، اخیراً با اظهانظرهای جنجالی در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفته بود.

او اخیراً در دفاع از رژیم صهیونیستی و در اعتراض به تظاهرات گسترده و مسالمت‌آمیز حامیان فلسطین در انگلیس مدعی شد که پلیس با این افراد برخوردی دوگانه دارد و مماشات می‌کند و این تجمعات را «راهپیمایی‌های نفرت» خواند و معترضان را «اوباش» توصیف کرد.

هفته پیش در بحبوحه برنامه فعالان حقوق بشر و حامیان فلسطین در انگلیس جهت برگزاری تظاهرات اعتراضی به منظور حمایت از مردم غزه، براوِرمن هشدار داد که حامیان فلسطین در صورت تلاش جهت هتک حرمت گورهای نمادین سربازان انگلیسی کشته شده در جنگ، بلافاصله بازداشت خواهند شد!

براورمن به اسکای نیوز گفت: اگر کسی قصد تخریب مقبره‌ها را داشت باشد، باید زودتر از آنکه پاهایش زمین را لمس کند، زندانی شود. در صورتی که در جریان تظاهرات، پلیس برای برخورد با رفتارهای «کاملا نفرت‌انگیز»، نیاز به پشتیبانی داشته باشد، مقامات تعلل نخواهند کرد.

براورمن در ادامه نیز بار دیگر تظاهرات در حمایت از فلسطین را «تظاهرات نفرت» توصیف کرد! ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس نیز با حمایت از جنایات اشغالگران در نوار غزه، هفته گذشته اعلام کرد که لندن از حق تل‌آویو برای دفاع از خود حمایت می‌کند!

کد مطلب 5937741

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