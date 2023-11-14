بیش از ۱۱ هزار نخ سیگار قاچاق در گرمه کشف شد

سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر نگهداری مقدار قابل توجهی کالای قاچاق در یک خانه باغ، بلافاصله مأموران پلیس امنیت عمومی و پلیس مبارزه با مواد مخدر اقدامات خود را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی گرمه با اشاره به اینکه مأموران در این رابطه با اشرافیت اطلاعاتی خود، محل دقیق نگهداری کالای قاچاق را شناسایی کردند، افزود: در بازرسی از این خانه باغ ۱۱ هزار و ۱۴۰ نخ سیگار قاچاق و ۳۱۲ بسته مواد افیونی و همچنین تعداد ۲۷۶ بسته انواع تنباکو کشف شد.

وی با بیان اینکه یک متهم در این رابطه دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، خاطر نشان کرد: کالای قاچاق به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند از این رو از شهروندان عزیز انتظار می‌رود تا در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.