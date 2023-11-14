به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری ظهر سه شنبه در نشست با رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل با اشاره به گام بلند شهرداری اردبیل در کاهش ترافیک مرکز شهر اظهار کرد: در سال جاری ۲۲ میلیارد تومان اعتبار جهت تجهیز مرکز کنترل ترافیک تخصیص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای رفع مشکل ترافیک مرکز شهر اردبیل را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد که در همین راستا سال جاری نیز تجهیز اتاق کنترل ترافیک شهرداری و اجرای طرح زوج و فرد ترافیکی انجام می‌شود.

شهردار اردبیل با اشاره به افتتاح مرکز هوشمند کنترل ترافیک شهرداری در بهمن ماه سال گذشته افزود: این مرکز با هدف نظم بخشی به امور ترافیک شهر به بهره برداری رسیده است.

صفری تصریح کرد: سال گذشته در راستای کنترل هوشمند ترافیک سطح شهر، شهرداری اقدام به تجهیز و راه اندازی مرکز کنترل ترافیک به همراه نصب ۱۰ سامانه ثبت سرعت، ۹ سامانه پایش تصویر و یک سامانه عبور از چراغ قرمز کرد.

وی گفت: همچنین گام‌های مؤثر به منظور کنترل ترافیک سطح شهر تداوم دارد بنابراین سال جاری نیز با مصوبه شورای اسلامی شهر اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان اقدام به توسعه تجهیزات هوشمند ترافیکی خواهیم کرد.

صفری از پیوند لینک دوربین اتاق کنترل ترافیک شهرداری با پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد و افزود: با پیوند لینک دوربین پلیس راهنمایی و رانندگی و اتاق کنترل ترافیک اعمال قانون و کنترل ترافیک هماهنگ‌تر و بهتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه با افزایش تجهیزات اتاق کنترل ترافیک شهرداری و دریافت کد جریمه شاهد کاهش ترافیک خواهیم بود، تصریح کرد: تجهیزات و سامانه‌هایی که در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید شامل ۵ سامانه برای کنترل سرعت خودروها و ثبت تخلفات سرعت، دو سامانه ثبت تخلف خودرویی برای حذف پارک‌های دوبل معابر، دو سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و ۱۰ سامانه پایش تصویری بوده و همچنین دو مورد از تقاطعات پرترافیک شهر نیز به منظور کاهش تأخیر هوشمندسازی می‌شود.

شهردار اردبیل اضافه کرد: همچنین بیش از ۲۰ تقاطع چراغدار سطح شهر نیز به یو.پی.‌اس و باطری برای ذخیره سازی انرژی در مواقع بحرانی و قطعی برق مجهز خواهد شد.

در ادامه این نشست رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل با قدردانی از تلاش‌های شهرداری در راستای کاهش و کنترل ترافیک در سطح شهر گفت: یکی از خواسته‌های شهروندان کنترل ترافیک به خصوص در مرکز شهر است‌.

حجت فتاحی اظهار کرد: طرح زوج و فرد مرکز شهر اردبیل در شورای ترافیک تصویب و مجوز آن از وزارت کشور اخذ شد که در همین خصوص پلیس راهنمایی و رانندگی آماده اجرای این طرح است.