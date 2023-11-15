مرحله کشوری آزمون حافظان کل مؤسسه مهد قرآن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی معاون آموزش مؤسسه مهد قرآن گفت: در این دوره، خواهران و برادران حافظ کل از شعب مهد قرآن استان‌های یزد، تهران، مازندران (بهشهر – ساری) قزوین، مرکزی (اراک – خمین – محلات) خوزستان (دزفول – شوش) خراسان رضوی (کاشمر – مشهد) اصفهان (برخوار – درچه)، کرمان (رفسنجان) و سمنان (مهدی شهر) شرکت دارند.

وی افزود: آزمون شفاهی حافظان کل شامل حسن حفظ، صوت و لحن، تجوید و وقف و ابتدا توسط داوران مؤسسه مهد قرآن با نظارت استاد شهریار پرهیزکار رئیس هیت علمی مؤسسه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بنابراین گزارش معاون آموزش مؤسسه مهد قرآن خاطر نشان کرد: آزمون کتبی حفظ کل شامل ترجمه و مفاهیم آیات، برگزیده تفسیر نمونه و سوالات تدبر روز شنبه ۲۷ آبان ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ به صورت همزمان برگزار می‌شود.

وی یادآور شد نتایج آزمون سراسری حفظ کل قرآن ویژه حافظان کل عضو مؤسسه مهد قرآن “ترنم وحی” روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه اعلام خواهد شد.

*داریوش فتحی