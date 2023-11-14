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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

مجوز استخدام بیش از ۹۰۰ ایثارگر شهرداری‌های کشور صادر شد

مجوز استخدام بیش از ۹۰۰ ایثارگر شهرداری‌های کشور صادر شد

مجوز استخدامی ۹۳۳ نفر از ایثارگران شهرداری‌های سراسر کشور به استناد بند «ج» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مجوز استخدامی ایثارگران شهرداری‌های کشور با همکاری دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به تعداد ۹۳۳ نفر در قالب طرح شهید همدانی صادر شد.

به دنبال پیگیری‌ها و مکاتبات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و به منظور تحقق بند «ج» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر استخدام ایثارگران، مکاتباتی با استانداری‌های سراسر کشور انجام و نیازهای استخدامی شهرداری‌ها احصا و به تفکیک هر استان به این سازمان اعلام شد.

همچنین آگهی استخدام شامل عناوین شغلی، محل جغرافیایی مورد نیاز و شرایط احراز مشاغل مربوطه تدوین و آزمون ایثارگران برای تمامی دستگاه‌های اجرایی به صورت متمرکز با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌شود.

زمان برگزاری آزمون توسط این سازمان و بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام خواهد شد.



کد مطلب 5938955

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