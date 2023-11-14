به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مجوز استخدامی ایثارگران شهرداریهای کشور با همکاری دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به تعداد ۹۳۳ نفر در قالب طرح شهید همدانی صادر شد.
به دنبال پیگیریها و مکاتبات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و به منظور تحقق بند «ج» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر استخدام ایثارگران، مکاتباتی با استانداریهای سراسر کشور انجام و نیازهای استخدامی شهرداریها احصا و به تفکیک هر استان به این سازمان اعلام شد.
همچنین آگهی استخدام شامل عناوین شغلی، محل جغرافیایی مورد نیاز و شرایط احراز مشاغل مربوطه تدوین و آزمون ایثارگران برای تمامی دستگاههای اجرایی به صورت متمرکز با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار میشود.
زمان برگزاری آزمون توسط این سازمان و بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام خواهد شد.
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