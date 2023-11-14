آغاز برداشت چغندرقند از مزارع شهرستان فامنین

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور خزایی با اشاره به آغاز برداشت چغندرقند در شهرستان فامنین اظهار کرد: سطح زیرکشت چغندرقند فامنین ۴۰۰ هکتار با پیش‌بینی برداشت حدود ۲۵ هزار تن محصول است.

وی با بیان اینکه تحویل این محصول از ابتدای آبان ماه آغاز و تاکنون بیش از ۵ هزار تن چغندرقند از مزارع این شهرستان با عملکرد متوسط ۶۰ تن برداشت و تحویل کارخانه قند شده است افزود: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم چغندرقند بهاره با عیار ۱۶ درصد، ۲۸ هزار ریال است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین یادآور شد: به ازای هر یک عیار افزایش قند محصول تحویلی ۲,۱۵۰ ریال به مبلغ پایه اضافه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه امسال نیز طبق روال سال‌های گذشته به ازای هر تن چغندرقند تحویلی ۲ کیلوگرم شکر و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به عنوان جایزه تحویل کشاورزان می‌شود گفت: چغندرقند به عنوان یکی از زراعت‌های مهم و استراتژیک کشور پر اهمیت است.

خزایی خاطرنشان کرد: در سال زراعی گذشته سطح کشت چغندر قند شهرستان ۴۵۰ هکتار بود که با برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگی با دفتر چغندرکاری به دلیل رعایت الگوی کشت و کاهش سطح محصولات پر آب‌بر، عقد قرارداد امسال با توجه به ظرفیت شهرستان و برش اعلام شده در سطح ۴۰۰ هکتار منعقد شد به طوری که شاهد کاهش ۱۱ درصدی سطح قرارداد بودیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین با اشاره به اینکه عمده سطح زیر کشت چغندرقند حوزه عمل دفتر چغندرکاری شهرستان مربوط به شهرستان‌های رزن، کبودراهنگ، قهاوند، فامنین و بخشی از شهرستان بهار است تصریح کرد: با مدیریت مطلوب دفتر چغندرکاری شهرستان تحویل راحت و روان محصول به کارخانه قند همدان انجام می‌گیرد.

وی در ادامه هر نوع خرید و فروش محصول چغندرقند خارج از چرخه قانونی را ممنوع دانست و افزود: در صورت مشاهده تخلف، این مهم به نهادهای نظارتی معرفی و برخورد صورت می‌گیرد.

خزایی در پایان تاکید کرد: با توجه به کاهش منابع آب‌های زیرزمینی، رعایت الگوی کشت و مصرف بهینه آب، خوشبختانه تمام سطوح زیر کشت چغندر شهرستان با استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری بارانی، آبیاری می‌شود، همچنین در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش بیشتر مصرف آب توصیه کرد بهره‌برداران از سیستم‌های آبیاری میکرو (تیپ) نیز بهره‌مند شوند.