به گزارش خبرنگار مهر، رحیم خاکی بعد از ظهر سهشنبه در جلسه هماهنگی و هماندیشی در خصوص موضوعات حوزه گردشگری استان البرز با اشاره به اینکه ایجاد ۴۰ اقامتگاه بومگردی در استان مد نظر است، اظهار کرد: البرز در مجاور پایتخت، استان تعطیلات به شمار میرود و بیشترین تمایل گردشگران به اقامت در روستاهای البرز است.
خاکی با اشاره به ظرفیتهای بالای البرز در زمینه گردشگری روستایی اظهار کرد: باید توجه ویژهای نسبت به صدور مجوزهای بومگردی وجود داشته باشد و روند تشکیل پرونده ایجاد واحدهای بومگردی تسریع شود.
مدیر کل میراث فرهنگی البرز موضوع ساماندهی سرویسهای بهداشتی را با توجه به تأکید مقام عالی وزارت دارای اهمیت ویژه عنوان کرد و گفت: همگام کردن سایر دستگاهها و رایزنی با فرمانداران در خصوص اهمیت ساماندهی سرویسهای بهداشتی بین راهی برای تکمیل زنجیره ارائه خدمات به گردشگران از اهمیت زیادی برخوردار است.
خاکی ادامه داد: همچنین معرفی اماکن جدید که قابلیت احداث سرویسهای بهداشتی دارند مد نظر قرار بگیرد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز نظارت بر روند عملی شدن موافقتهای اصولی و نظارت بر اجرا مطابق با مجوز اخذ شده توسط شهرستانها را امری مهم برشمرد و تصریح کرد: نظارتهای مستمر بر پروژههای سرمایه گذاری و همچنین تأسیسات گردشگری شامل واحدهای اقامتی، پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی باید تشدید شود.
خاکی آموزش جوامع محلی و روستایی استان را یکی از اقدامات مهم برشمرد و گفت: برای توسعه گردشگری کشاورزی لازم است علاوه بر آموزش جوامع محلی، هماهنگی بین دستگاهی به خصوص با سازمان جهاد کشاورزی صورت بگیرد.
وی همچنین بر برگزاری نشستهای هماندیشی توسعه گردشگری روستایی با رویکرد بومگردی، گردشگری کشاورزی و روستاهای جهانی تأکید کرد.
در این جلسه اهتمام شهرستانها در خصوص ثبت رویدادهای گردشگری شامل انواع جشنوارهها، نمایشگاهها مد نظر قرار گرفت.
همچنین در این جلسه موضوعاتی از جمله نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری و پروژههای سرمایهگذاری و سرویسهای بهداشتی، گسترش اقامتگاههای بومگردی، ساماندهی روستاهای هدف گردشگری، تمدید مجوز فعالیت واحدها، بررسی نحوه مشارکت در نمایشگاه بینالمللی گردشگری و ثبت رویدادهای گردشگری استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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