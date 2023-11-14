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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۳

پنجره مهر؛

نخستین جشنواره ملی گردشگری عشایر به صورت رسمی آغاز به کار کرد

نخستین جشنواره ملی گردشگری عشایر به صورت رسمی آغاز به کار کرد

شیراز – نخستین جشنواره ملی گردشگری عشایر همراه با رونمایی از برند میز ملی گردشگری عشایر با حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در محور حافظیه شیراز رسماً گشایش یافت.

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به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره و رویداد ملی گردشگری کشور از ظهر سه‌شنبه با برپایی غرفه‌های گوناگون غذاهای محلی و لباس عشایری و سیاه چادرهای عشایری استان‌های مختلف از جمله فارس، خوزستان، کرمان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد به مدت ۴ روز با حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به صورت رسمی در مقابل محور حافظیه افتتاح شد.

از آنجا که میز ملی گردشگری عشایر به استان فارس اختصاص دارد رونمایی از برند میز ملی گردشگری عشایر نیز در این آئین انجام شد.

این نمایشگاه با محورهایی از جمله عشایر تا گردشگری، ورکشاپ‌ها و آموزش‌های گردشگری عشایر، صنایع دستی عشایر، عشایر و محیط زیست همراه با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، آموزش و شناسایی فعالان عشایر و رونمایی از پکیج‌های تورگردانی عشایر از دیروز گشایش یافت و تا ۲۶ آبان ادامه دارد.

کد مطلب 5939104

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