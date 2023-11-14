به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن زاده بعد از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی رؤیت پذیری دانشگاه‌ها وهیئت های علمی دانشگاه صنعتی ارومیه اظهار کرد: امسال ۷۳ دانشگاه ایران در رتبه بندی تایمز حضور دارند و دانشگاه صنعتی ارومیه برای نخستین بار موفق به حضور در این رتبه بندی معتبر علمی جهانی شده است.

وی با بیان ظرفیت‌های مناسب فناوری، پژوهشی، علمی و تحقیقاتی کشور افزود: این تعداد حضور دو برابر بیشتر از سالرهای گذشته است، افزود: ارتباط کم دانشگاه‌ها با دولت، صنعت وجامعه یکی از مهمترین مشکلات فعلی دانشگاه‌های کشور است که با اجرای برنامه‌های متنوعی که در دست اجرا داریم تلاش می‌کنیم این ارتباط را تقویت کنیم.

حسن زاده از کسب رتبه پانزدهم ایران در انتشار مدارک علمی در سطح جهان هم خبر داد و تصریح کرد: به لحاظ شتاب رسد دستیابی به فناوری در حوزه‌های مختلف نظامی، غیر نظامی و صنعتی و هم چنین انتشار مقالات علمی ایران جایگاه ویژه در عرصه‌های علمی جهانی دارد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران روئیت پذیری کم دانشگاه‌ها و اساتید را در سطح بین المللی را از دیگر مشکلات دانشگاه‌های کشور بیان کرد و افزود: با اجرای کارگاه‌های آموزشی مصمم هستیم پژوهشگران را در عرصه رؤیت پذیری توانمندتر کنیم.