انقلاب اسلامی تمدن برتری طلب غرب را به چالش کشید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رجبی دوانی بعد از ظهر سه شنبه در نخستین همایش بین المللی قزوین شناسی پیش از اسلام که در بوستان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: تمدن ایران قدیمی‌ترین و پرافتخار ترین تمدنی است که در سطح جهان پدید آمده است و آثار تمدنی بسیار دیرینه ای در ایران زمین وجود داشته است.

رییس بنیاد ایران شناسی ادامه داد: نفوذ تمدن ایران به وسعت سرزمینی و سیاسی فعلی محدود نیست بلکه نفوذ فرهنگ و تمدن ایران بزرگ تا چین، شبه قاره هند، شبه جزیره آناتولی، سواحل دریای مدیترانه و یمن گسترش دارد.

وی گفت: ایرانیانی که به درخواست مردم یمن برای مقابله با سلطه امپراطوری روم یعنی دولت مسیحی حبشه وارد یمن می‌شوند مسروق بن ابرهه که بر یمن حاکم بود را از میان می‌برند و یمن جزو حوزه نفوذ تمدن ایرانی قرار می‌گیرد و بعد از مدتی یکی از ایالات ایران تلقی می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: در دوره اسلامی و در بیانات پیامبر مکرم اسلام به شخصیت‌های مختلف از حوزه تمدنی ایران اشاره شده و منظور این است که این نفوذ تمدنی بسیار گسترش داشته و تا امروز هم برپا است.

رجبی دوانی تصریح کرد: خیلی از تمدن‌ها سابقه‌ای دیرینه داشتند اما دیگر از آنها خبری نیست یا بازمانده آنها دیگر در عرصه تمدن بشری نقش آفرینی ندارد، یونان با همه درخشش تمدن باستان خود بعد از اضمحلال در امپراطوری روم دیگر هیچ موضوعیتی پیدا نکرد و در طول قرن‌ها یونان یک مستعمره‌ای در امپراطوری روم بود و امروز هم یک کشور کوچک و بدون نقش آفرینی در عرصه تمدن بشری است.

رییس بنیاد ایران شناسی به امپراطوری بزرگ روم یا ایتالیا اشاره کرد و گفت: ایتالیا هم اکنون یک کشور صنعتی است اما در عرصه تمدن بشری چه میتواند بگوید؟ البته در رونسانس در تمدن جدید نقش آفرینی کرد اما بعد از آن ایتالیا دیگر نقش آفرینی نداشته است.

رجبی دوانی تاکید کرد: تمدن درخشنده ایران در دوران باستان دارای رونقی بود که رقبای یونانی و رومی از عظمت های تمدن در عرصه کشور داری و سیاست‌های بزرگ جهانی تقلید می‌کردند، و پس از اسلام هم این حوزه تمدنی درخشش فوق العاده‌ای پیدا کرد.

وی یادآور شد: در زمان آل بویه شاهد این موضوع هستیم که یک دولت شیعه ایرانی اوج تمدن بشری است و در زمانی که در اروپا دوران سیاه، ظلمت و قرون وسطا را می‌گذراند ایران و مجموعه حکومتی آل بویه در اوج درخشش قرار داشته و شخصیت‌های بزرگی هم در این دوره شکل گرفته اند.

این مسئول عنوان کرد: دوره صفویه دوران بسیار ارزشمندی از نظر فرهنگی و تمدنی است، حتی دوران قاجار هم به رغم مشکلاتی که این دولت ها داشتند دوران قاجار یک دوران درخشانی از نظر فرهنگی و تمدنی است اما متاسفانه فقط باید گفت در دوران سیاه پهلوی هاست که ایران از عظمت دور می‌شود و کشور وابسته و حقیر جلوه داده می‌شود اما این دوران کوتاه بود و خدا رو شکر به برکت انقلاب اسلامی از این دوران عبور کردیم.

وی گفت: ایران هم اکنون در حوزه تمدن بشری حرف زیادی برای گفتن دارد، تمدن غرب که از رنسانس به بعد خود را به عنوان تمدن برتر جهانی و بهترین راه زندگی القا می‌کردند و متاسفانه جوامع شرقی هم آن را پذیرفته بودند انقلاب اسلامی آن را به چالش کشید و در آستانه به شکست رسیدن قرار دارد.

رجبی دوانی ادامه داد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب ایران اسلامی نظام دو قطبی رایج در جهان را به نظام ۳ قطبی تبدیل کرد و قطب اسلام را پدید آورد و بعد که ابر قدرت شرق از بین رفت ۲ قطبی اسلام و استکبار ایجاد شد که قدرت ان را نیز ملاحظه می‌کنید.

وی در تاکید بر قدرت ایران اسلامی و قطب اسلام توضیح داد: شاهد هستید که آمریکا و غرب برای از بین بردن حکومت سوریه که متحد ایران بود چه تلاش‌هایی کردند، چه فتنه‌هایی پدید آوردند اما با اراده انقلاب اسلامی دولت سوریه از بین نرفت و پا برجا ماند.

رییس بنیاد ایران شناسی بیان کرد: یمن را ملاحظه می‌کنید که مردمانی دارد که به اصالت ایرانی خود افتخار می‌کنند، بنابراین جای افتخار بزرگی است که این تمدن و سرزمین از دوران باستان تا امروز در جهان نقش آفرین است.

وی گفت: این همایش یکی از نمونه‌های لازم برای افتخار به فرهنگ و تمدن است ولی باید با تاسف گفت با کوتاهی‌هایی که مسئولان فرهنگی و دست اندرکاران فرهنگی نظام و عرصه رسانه داشته‌ایم شاهد هستیم در برخی از جوانان ما بحران هویت پدید آمده است.

رجبی دوانی مطرح کرد: به تعبیر رهبر انقلاب جوانان ما اسم فوتبالیست‌های غربی را از بسیاری از مشاهیر بزرگ بهتر بلد هستند که این نشان کم کاری و تلاش دشمنان است.

وی تاکید کرد: قبل از انقلاب رژیم پهلوی در پی ترویج ظواهر بی بند و باری فرهنگ غربی برای جوانان ما بود اما انقلاب تحول بزرگی را پدید آورد.

رییس بنیاد ایران شناسی عنوان کرد: متاسفانه در رسانه ملی برای پرداختن به چنین افتخاراتی اهتمام لازم دیده نشده و مثل قبل از انقلاب سلبریتی‌هایی که عموماً فاقد سواد و بینش سیاسی و اجتماعی هستند برای جوانان ما مرجع قرار گرفته‌اند.

وی گفت: انتظار دارم که این همایش ها آغاز کننده یک تحول باشند، معلمان ما باید به گونه‌ای تربیت شوند که نوجوان را با این افتخارات آشنا کنند و رسانه ملی ما در این خصوص وظیفه‌ای بزرگ دارد که در این ارتباط تا کنون موفق عمل نشده است.

رجبی دوانی گفت: قزوین افتخار آن را دارد که اولین حوزه علمیه شیعی را پدید آورده است و همچنین وحدت ملی ایران را صفویه پدید آورد و مذهب شیعه اثنی عشری را صفویه در ایران رسمیت داد.

وی عنوان کرد: در زمان شاه اسماعیل عالمان برجسته شیعی وجود نداشت که دست و ما مدیون لبنانی‌ها هستیم چرا که گسترش تشیع در ایران به واسطه اقدام دولت صفویه به مرکزیت قزوین و توسط علمای بزرگ شیعه لبنان صورت گرفت.

رجبی دوانی مطرح کرد: در قزوین اولین حوزه علمیه شیعی توسط محمد کرکی پدید آمد و از قزوین بود که مبلغان به سایر شهرهای ایران گسیل داشته شدند. اگر در آغاز، زور شمشیر صفوی تشیع را در ایران رسمیت داد اما اقدامات علمای شیعه مهاجر به ایران باعث شد تشیع در دل‌های ایرانیان رسوخ پیدا کند و این بُعد بزرگ خدمت قزوین به عرصه تشیع در ایران است.

رییس بنیاد ایرانشناسی تصریح کرد: توجه به پیشینه قزوین پیش از اسلام این تحقیق را باید از لحاظ باستانی به صورتی مورد بررسی قرار دهیم که برای امروز کاربرد داشته باشد؛ این همایش نباید فقط منحصر به شناخت قزوین پیش از اسلام باشد بلکه قزوین پس از اسلام و قزوین در دوره انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

رجبی دوانی در خاتمه گفت: پس از انقلاب چهره‌های درخشان قابل توجهی دارد، سه چهره بزرگ افتخار آفرین ایران از قزوین برخاسته‌اند؛ شهید بابایی، شهید رجایی و شهید ابوترابی حاصل انقلاب اسلامی بودند و قزوین شناسی باید به گونه‌ای به جامعه ارائه شود که جوانان ما با داشتن این پشتوانه ارزشمند از فرهنگ های بیگانه وام نگیرند.