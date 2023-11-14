باران های شدید در شرق اتیوپی ۱۲۰۰۰ خانوار را آواره کرده است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در گزارش چشم انداز فصلی آفریقای شرقی در روز دوشنبه، آژانس سازمان ملل اعلام کرد که تاکنون ۲۰ نفر در اثر سیل ناگهانی ناشی از بارندگی‌های شدید کشته و ده‌ها هزار نفر نیز در این منطقه آواره شده اند.

در گزارش‌ها آمده است که چندین جاده و پل در اثر باران‌های شدید در شرق اتیوپی آسیب دیده‌اند که مانع از ارسال کمک‌های امدادی شده و همچنین باعث تلفات گسترده دام و محصول شده است.

این گزارش هشدار داد که انتظار می‌رود وقوع سیل در بسیاری از مناطق منطقه افزایش یابد و در عین حال وضعیتی را که قبلاً در آن رخ داده است بدتر کند. مناطق سیل خیز در سومالی، جنوب-جنوب شرقی اتیوپی، مناطق مرتفع کنیا و دریاچه ویکتوریا بیشترین نگرانی را دارند.

آژانس ملل متحد با اشاره به اینکه ۴۰۰۰۰ نفر در سپتامبر گذشته تحت تأثیر باران‌های شدید در جنوب اتیوپی قرار گرفتند، گفت که انتظار دارد شرایط آب و هوایی در سراسر اتیوپی بدتر شود و پیش بینی کرد که سیل برای مدتی ادامه خواهد داشت.

اتیوپی و کنیا و سومالی از جمله کشورهای شاخ آفریقا هستند که پیش‌بینی می‌شود بین اکتبر و دسامبر باران‌های شدید و سیل را تجربه کنند و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد.