رمان«ماتی خان» در بندرترکمن نقد و بررسی شد

سید حسام بنی فاطمه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین سلسله نشست‌های گلستان هنر خبر داد و اظهار کرد: همزمان با نخستین روز از سی و یکمین هفته کتاب، رمان «ماتی خان» اثر عبدالرحمان اونق در قالب سلسله نشست گلستان هنر در شهرستان بندر ترکمن مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه برگزاری سلسله نشست‌های گلستان هنر به صورت ماهانه جز برنامه‌های حوزه هنری استان است، افزود: هدف از برگزاری این برنامه پرداختن به آثار و تولیدات شاخص هنرمندان استان گلستان است.

رئیس حوزه هنری استان گلستان گفت: کتاب «ماتی خان» از جمله کتاب‌های برجسته کشور است که به اقلیم ترکمن صحرا پرداخته است.

وی یادآور شد: عبدالرحمان اونق علاوه بر اینکه چهره سال هنر انقلاب هستند جز نویسندگان برجسته کشور هم محسوب می‌شوند.

گفتنی است مراسم نقد و بررسی رمان «ماتی خان» با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی، اداره کل کتابخانه‌های عمومی و خبرگزاری مهر استان گلستان برگزار شد.