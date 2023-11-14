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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۴۱

رییس حوزه هنری گلستان:

رمان«ماتی خان» در بندرترکمن نقد و بررسی شد

رمان«ماتی خان» در بندرترکمن نقد و بررسی شد

بندرترکمن-رییس حوزه هنری گلستان گفت:همزمان بانخستین روز ازسی و یکمین هفته کتاب،رمان«ماتی خان»اثرعبدالرحمان اونق درقالب سلسله نشست های گلستان هنردرشهرستان بندر ترکمن مورد نقدوبررسی قرار گرفت.

سید حسام بنی فاطمه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین سلسله نشست‌های گلستان هنر خبر داد و اظهار کرد: همزمان با نخستین روز از سی و یکمین هفته کتاب، رمان «ماتی خان» اثر عبدالرحمان اونق در قالب سلسله نشست گلستان هنر در شهرستان بندر ترکمن مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه برگزاری سلسله نشست‌های گلستان هنر به صورت ماهانه جز برنامه‌های حوزه هنری استان است، افزود: هدف از برگزاری این برنامه پرداختن به آثار و تولیدات شاخص هنرمندان استان گلستان است.

رئیس حوزه هنری استان گلستان گفت: کتاب «ماتی خان» از جمله کتاب‌های برجسته کشور است که به اقلیم ترکمن صحرا پرداخته است.

وی یادآور شد: عبدالرحمان اونق علاوه بر اینکه چهره سال هنر انقلاب هستند جز نویسندگان برجسته کشور هم محسوب می‌شوند.

گفتنی است مراسم نقد و بررسی رمان «ماتی خان» با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی، اداره کل کتابخانه‌های عمومی و خبرگزاری مهر استان گلستان برگزار شد.

کد مطلب 5939151

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