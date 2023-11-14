به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در گفت وگوی تلفنی، در خصوص آخرین تحولات مربوط به فلسطین و تهاجم جاری رژیم صهیونیستی علیه غزه گفت وگو کردند.

ودر این گفت وگوی تلفنی موضوع بمباران مقر کمیته قطری بازسازی غزه مورد توجه قرار گرفت.

همچنین وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر تداوم نسل کشی در غزه و وضعیت بسیار بحرانی انسانی را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت توقف فوری جنایات جنگی علیه غزه و امدادرسانی فوری به مردم بی‌پناه فلسطین تاکید کردند.

وزرای امور خارجه دو کشور همچنین در خصوص آخرین وضعیت تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک برای توقف تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غزه تبادل نظر کردند.