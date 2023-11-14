چهارمین جشنواره قرمه در باغ جهانی مهریز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار مهریز عصر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهارمین جشنواره بومی منطقه ای قرمه، غذاهای محلی و نان سنتی با حضور فعالان میراث فرهنگی و گردشگری، مسئولان و مردم در باغ پهلوان‌پور مهریز آغاز شد.

حمیدرضا زارع بیدکی بیان کرد: در این جشنواره که در یکی از ۹ باغ ایرانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو برگزار شد، در ۱۰۰ غرفه غذاهای سنتی، نان محلی، قرمه، محصولات کشاورزی مهریز و تولیدات خانگی و صنایع دستی مردم این شهرستان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی افزود: نمایشگاه این جشنواره که از عصر امروز گشایش یافت، تا روز جمعه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب پذیرای حضور علاقمندان است و جشن‌های شاد و ویژه این جشنواره نیز هر روز از ساعت ۱۵ تا اذان مغرب برگزار خواهد شد.

زارع بیدکی، برگزاری این جشنواره‌ها را سبب پویایی و نشاط اجتماعی برشمرد و عنوان کرد: معرفی غذاهای سنتی و صنایع دستی مهریز، سبب احیای این غذاها و حتی اشتغالزایی شده است.