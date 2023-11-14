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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۹

چهارمین جشنواره قرمه در باغ جهانی مهریز آغاز به کار کرد

چهارمین جشنواره قرمه در باغ جهانی مهریز آغاز به کار کرد

یزد- چهارمین جشنواره بومی منطقه‌ای قرمه امروز در باغ جهانی پهلوان‌پور مهریز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار مهریز عصر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهارمین جشنواره بومی منطقه ای قرمه، غذاهای محلی و نان سنتی با حضور فعالان میراث فرهنگی و گردشگری، مسئولان و مردم در باغ پهلوان‌پور مهریز آغاز شد.

حمیدرضا زارع بیدکی بیان کرد: در این جشنواره که در یکی از ۹ باغ ایرانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو برگزار شد، در ۱۰۰ غرفه غذاهای سنتی، نان محلی، قرمه، محصولات کشاورزی مهریز و تولیدات خانگی و صنایع دستی مردم این شهرستان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی افزود: نمایشگاه این جشنواره که از عصر امروز گشایش یافت، تا روز جمعه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب پذیرای حضور علاقمندان است و جشن‌های شاد و ویژه این جشنواره نیز هر روز از ساعت ۱۵ تا اذان مغرب برگزار خواهد شد.

زارع بیدکی، برگزاری این جشنواره‌ها را سبب پویایی و نشاط اجتماعی برشمرد و عنوان کرد: معرفی غذاهای سنتی و صنایع دستی مهریز، سبب احیای این غذاها و حتی اشتغالزایی شده است.

کد مطلب 5939234

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