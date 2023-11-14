تولید سالانه آب شرب در آذربایجان غربی ۳۷۰ میلیون مترمکعب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اشرفی روز سه شنبه در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با دانشگاه صنعتی و پارک علم و فناوری استان با اشاره به اینکه آب شرب شهرها و بخش اعظم روستاهای استان توسط این شرکت تولید و تأمین می‌شود افزود: یکی از مهمترین موانع و مشکلات این شرکت در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم و مشترکان، انشعابات غیرمجاز است که شناسایی غیرمخرب آنها به نیازی مهم برای ما تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: با یافتن راهکاری در این زمینه می‌توان در زمان و هزینه صرفه جویی کرد که امیدواریم در این خصوص از توان دانش بنیان موجود در آذربایجان غربی بهره ببریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اشاره به زمینه‌های همکاری شرکت آب و فاضلاب با دانشگاه و پارک علم و فناوری اظهار کرد: این همکاری در بخش‌های مختلف به ویژه پروژه‌های تحقیقاتی تحت عنوان تحقیقات کاربردی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و برای ما مؤثر باشد.

در راستای ایجاد، توسعه و استفاده از توانمندی‌های تولید داخلی، استفاده از ظرفیت‌ها، ارتقا و بهبود سطح فعالیت‌ها و فرایندها در حوزه آب و فاضلاب، تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، دانشگاه صنعتی ارومیه و پارک علم و فناوری استان به امضا رسید.

در حاشیه این جلسه، حاضران با حضور در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، از فعالیت‌ها و امکانات این پارک در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی بازدید کردند.