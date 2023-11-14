ضرغامی به آیت الله جنتی، آملی لاریجانی و قالیباف نامه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت میراث فرهنگی، سید عزتالله ضرغامی، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن تقدیر و تشکر از اهتمام رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی و تدوین نهایی برنامه هفتم توسعه، اصلاح بند پ ماده ۸۳ این برنامه مصوب را از سوی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شد.
او در این نامه که ۱۷ آبانماه نوشته، از محمدباقر قالیباف خواسته به منظور جلوگیری از تداخل امور دستگاهها، نسبت به اصلاح بند پ ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه اقدامات لازم انجام شود.
در این مصوبه، مسئولیت تدوین آئین نامه بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به وزارت راه و شهرسازی شورای عالی معماری و شهرسازی با همکاری این وزارتخانه محول شده است.
در حالی که به تصریح بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، موضوع «تعیین حریم بناها، مجموعهها، محوطهها و تپههای تاریخی ثبت شده و ضوابط آن» از وظایف و تکالیف اصلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است.
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