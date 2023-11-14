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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۳۲

مدیرکل ورزش و جوانان مرکزی خبر داد؛

درخشش جوانان استان مرکزی در رویداد ملی اتم

درخشش جوانان استان مرکزی در رویداد ملی اتم

اراک- مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: سه تن از جوانان موفق و برگزیده این استان در رویداد ملی اتم خوش درخشیدند.

مسعود پیرایش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اجتماع سالانه اتم "گردهمایی الگوهای موفق" ظهر سه شنبه با حضور یامین پور دبیر شورای عالی جوانان برگزار شد، گفت: رویداد ملی اتم یکی از برنامه‌های معاونت امور جوانان وزارت متبوع است که در راستای انتخاب جوان برتر سال برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: این رویداد با تمرکز بر حل مسائل عمومی در سطح شهرستان، استان و کشور و با تاکید بر توانایی جوانان در حل مسئله برگزار شد که برترین‌های آن، بخش اعظمی از امتیازات جوان برتر سال را کسب کردند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: رویداد ملی اتم، با هدف انتخاب جوان برتر هر استان در زمینه نوآوری اجتماعی با همکاری و مشارکت معاونت امور جوانان وزارت متبوع و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برگزار شد.

پیرایش با اشاره به رویداد (من یک اتم هستم)، افزود: در برنامه ملی اتم، از استان مرکزی نیز سه نماینده حضور داشته و از بین ۲۴۰۰ نفر شرکت کننده از سراسر کشور ۹۰ نفر انتخاب شدند که در این راستا از استان مرکزی سید عباس حسینی، محمدصادق میقانی و منوچهر بهزادی جزو نفرات برتر این رویداد برگزیده شدند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی عنوان کرد: به زودی از سوی اداره کل، آئین تقدیر و تجلیل از این سه جوان برگزیده برگزار می‌شود.

کد مطلب 5939302

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