امین پاکنهاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی انجمن کونگفو آزاد کشور در بخش دختران در چهار رده سنی (نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان) در تاریخهای ۲۴ الی ۲۶ آبان ماه به میزبانی شهریار تهران برگزار میشود.
رئیس هیأت کونگفو و هنرهای رزمی خراسان شمالی در ادامه گفت: محیا نقویان، معصومه علیآبادی، کیانا علیآبادی، زهرا علیآبادی، فائزه علیآبادی، مهسا علیآبادی، مطهره علیآبادی، مهدیه علیآبادی، مینا علیآبادی، فاطمهزهرا علیآبادی، یگانه علیآبادی، فاطمه علیآبادی، مهدیه علیآبادی و مریم علیآبادی اعضای تیم انجمن کونگفو آزاد استان در این رقابتها هستند.
پاکنهاد افزود: این رقابتها حکم انتخابی جهت اعزام به رقابتها بینالمللی را دارد.
وی خاطر نشان کرد: فاطمه احمدی در این رقابتها به عنوان مربی و سرپرست حضور دارد.
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