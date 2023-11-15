۳۰۰ رقبه در بازار اراک حق موقوفه خود را پرداخت نکرده اند

حجت الاسلام عبدالله واحدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو هزار مغازه در بازار تاریخی اراک وجود دارد که ۲۵ مغازه موقوفه و مابقی آن به سایر افراد واگذار شده است، اظهار کرد: ۶ سرا از ۲۵ سرای بازار اراک نیز موقوفه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی افزود: از ۲۵ ملک موقوفه بازار، سال گذشته ۲ مغازه مرمت و بازسازی شده و در خصوص مابقی مغازه‌ها نیز نشست‌هایی با هیأت امنای بازار، شهرداری، میراث فرهنگی و استانداری برگزار و قول مساعد داده شده که در چارچوب قانون اقدامات لازم صورت گیرد.

حجت الاسلام واحدی با بیان اینکه مشکل عمده بازار اراک مربوط به مباحث حقوقی است، اضافه کرد: نشست‌های متعددی با هیأت امنای بازار در خصوص ۴۰۰ رقبه وقفی برگزار شد و باید اذعان داشت حدود ۱۲ سال این رقبات، مبلغی بابت حق موقوفه پرداخت نکرده‌اند.

وی گفت: چنانچه پرداختی از سوی رقبات وقفی انجام نشود این اعتبارات در ساخت و ساز و مرمت بازار هزینه می‌شود.

واحدی گفت: حدود یک چهارم ۱۰۰ رقبه نسبت به پرداخت حق موقوفه خود اقدام‌کرده اند که مسؤولان اوقاف نیز با یک تعامل و هم افزایی، قرارداد مربوطه را اصلاح و یک بند را ویژه بازار حذف کردند که بهانه‌ای برای عدم پرداخت نباشد هر چند مابقی نیز پرداختی تاکنون انجام ندادند.