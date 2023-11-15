حمله ارتش شکست خورده اسرائیل به بیمارستان شفا دستاورد نظامی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «عزت الرشق» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند ورود تانک‌ها و نظامیان شکست خورده ارتش این رژیم به بیمارستان شفای غزه را یک دستاورد جلوه دهد.

وی در ادامه افزود: یورش اشغالگران صهیونیست به بیمارستان شفا به بهانه‌های ادعایی نمایش رسوا شده‌ای است که هیچ کسی فریب آن را نخورده و باور نمی‌کند. این بیمارستان یک مرکز غیرنظامی است نه یک پادگان نظامی.

پیش از این مدیرکل بیمارستان‌های نوار غزه در گفتگو با الجزیره تاکید کرده بود: در جریان حمله نظامیان صهیونیست به داخل بیمارستان شفا هیچ گلوله‌ای از سمت کسانی که در بیمارستان بودند شلیک نشد. اشغالگران صهیونیست به سمت کسانی که قصد داشتند به وسیله گذرگاه به اصطلاح امن تعیین شده توسط خود آنها از بیمارستان شفا خارج شوند، شلیک کردند.

وی افزود: اشغالگران به بخش‌های عمل‌های جراحی و اورژانس بیمارستان شفا حمله کردند. آنها فکر می‌کردند که ورود به بیمارستان شفا یک پیروزی برای آنها به شمار می‌رود اما اثری از نیروهای مقاومت فلسطین در این بیمارستان پیدا نکردند.

این مسئول فلسطینی تصریح کرد: ما از ۵ روز قبل تاکنون با طرف مصری برای ورود کودکان بیمار به این کشور در حال رایزنی هستیم اما تاکنون جوابی از سمت آنها دریافت نکرده ایم!

فلسطین الیوم نیز ساعتی قبل گزارش داده بود: صدای وقوع چند انفجار از داخل بیمارستان شفا به گوش می‌رسد. اشغالگران صهیونیست که به داخل این بیمارستان یورش برده اند درها و دیوارهای بخش غربی بیمارستان را منفجر و تخریب کردند.