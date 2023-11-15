مهلت دانشجویان خوارزمی برای تکمیل کارنامه سلامت روان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی در اطلاعیه ای یادآورشد: تکمیل و ارسال کارنامه سلامت روان برای ورودی های جدید کلیه رشته ها در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در هر سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری الزامی است.

بنابراین گزارش دانشجویان، برای تکمیل و ارسال کارنامه سلامت روان تا پایان آبان ماه فرصت داشته و ۱۴۰۲این فرصت تمدید نخواهد شد.

دانشجویان برای تکمیل کارنامه سلامت روان خود باید به اینجا مراجعه کنند، همچنین دانشجویان مشغول به تحصیل در واحد تهران باید خروجی کارنامه سلامت روان خود را به آدرس Tehrancounseling.khugmail.com و دانشجویان مشغول به تحصیل در واحد کرج نیز موظفند خروجی کارنامه خود را به آدرس Karajcounseling.khugmail.com ایمیل کنند.

در صورت عدم تکمیل و ارسال کارنامه سلامت روان خود، قادر به انتخاب واحد برای ترم های بعدی نخواهند بود و عواقب عدم تکمیل و ارسال کارنامه سلامت روان بر عهده دانشجو خواهد بود.