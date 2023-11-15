اجرای بیش از ۱۵۰۰۰فعالیت فرهنگی همزمان با هفته کتاب در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قویدل ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: طی هفته کتاب و کتابخوانی بیش از ۲۲ نمایشگاه کتاب در سطح مناطق و مدارس استان با عرضه بیش از ۲۵۰۰ نسخه کتاب برپا خواهد شد و فعالیتهای فرهنگی متنوعی همچون مسابقه نقاشی، قصه‌گویی، اجرای نمایش در حاشیه این نمایشگاهها ویژه دانش آموزان و خانواده‌هایشان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: پویش «نذر کتاب» با شعار «آینده خواندنی است» نیز به صورت هماهنگ در روز ۲۹ آبان ماه در سراسر مدارس استان اجرا خواهد شد که طی این پویش دانش آموزان کتابهایی را به کتابخانه مدارس اهدا خواهند کرد تا دانش آموزان به امر مطالعه ترغیب شوند.

این مقام مسئول با اشاره به آغاز اجرای طرح جت در مدارس مقطع متوسطه همزمان با هفته کتاب بیان کرد: در این طرح دانش آموزان در گروه های ۵ نفره با مسئولیت مربی تیم که از بین معلمان و مربیان مدرسه انتخاب می شود با مطالعه منابع آموزشی روش های شناخت اخبارجعلی و پاسخگویی به شبهات را فراگرفته و به عنوان افسران جنگ نرم در مدارس فعالیت خواهند کرد.

قویدل افزود: توزیع کتاب در کتابخانه‌های مدارس به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال، برگزاری مسابقات کتابخوانی در سطح مناطق استان و تقدیر از عوامل برتر اجرایی کتابخانه های مدارس از دیگر برنامه‌هایی است که به مناسبت هفته کتاب در مدارس اجرا خواهد شد.