حدود ۵۰ هزار خانوار مددجو تا پایان امسال خودکفا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی بختیاری ظهر چهارشنبه در جشن خودکفایی ۲ هزار و ۶۵۳ خانوار زیر پوشش کمیته امداد گلستان در گرگان، اظهار کرد: باتوجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای خانوارهای واجد شرایط توسط این نهاد در اولویت کاری ما قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال برای اشتغال کمیته امداد اختصاص داده شد، افزود: ۹۲ درصد این اعتبار را توانستیم جذب کنیم. امسال مجلس شورای اسلامی توانست مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به جامعه هدف این نهاد اختصاص دهد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۵۴ هزار خانوار مددجوی این نهاد خودکفایی کامل رسیده‌اند، گفت: حدود ۵۰ هزار خانوار دیگر تا پایان امسال به خودکفایی می رسند و چرخه حمایت خارج می‌شوند.

وی با بیان اینکه با خود کفاشدن این خانوارها مستمری آنان پرداخت نمی‌شود، افزود: سایر خدمات ازجمله درمان، ارائه مشاوره و پشتیبانی برقرار است و ادامه دارد.

بختیاری اظهار کرد: در اواخر سال ۱۴۰۰ طی نشست شورای عالی اشتغال مصوب شد سالانه ۵۰۰ هزار اشتغال برای افراد تحت حمایت و دهک‌های اول تا پنجم توسط کمیته امداد ایجاد اشتغال شود.

وی خاطرنشان کرد: امسال پیش بینی می‌شود در استان گلستان هشت هزار فرصت شغلی ایجاد شود که تا کنون بیش از ۳ هزار فرصت ایجاد شده است.