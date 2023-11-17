به گزارش خبرنگار مهر، خواندن کتاب و نوشیدن چای در روزهای بارانی کاری نیست که کتابخوان های حرفه ای انجام دهند کتابها برای این دسته از افراد بخشی مهم از زندگی را تشکیل میدهند. در این میان در عصر فناوری کتابهای الکترونیک نیز بسیار محبوب شده اند و تقریباً ۲۰ درصد بازار جهانی کتاب را به خود اختصاص داده اند.
ای-بوک ها دسترسی آسان و سریع به محتوا را فراهم میکنند و از سوی دیگر یک منبع درآمد برای بسیاری از نویسندگانی هستند که خودشان کتابهای خود را منتشر میکنند.
با توجه به آنچه گفته شد آمار کتابهای الکترونیک در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی چشم اندازی کلی از کل این بازار فراهم میکند.
افزایش خرید بوک ریدرها در تعطیلات
براساس آمار enterpriseappstoday یکی از نکات جالب آن است که هر ساله در فصل تعطیلات سال نوی مسیحی تعداد مالکان دستگاههای کیندل آمازون یا تبلت افزایش مییابد اما به طور متوسط درصد فروش کتابهای الکترونیکی کمتر از کتابهای کاغذی و به طور دقیق یک به ۴ است.
آمار خوانندگان کتابهای دیجیتال تا ۲۰۲۷
در مقیاس جهانی پیش بینی میشود در ۲۰۲۳ میلادی درآمد کتابهای الکترونیک به ۱۴.۲۱ میلیارد دلار برسد. همچنین پیش بینی میشود تا ۲۰۲۷ میلادی تعداد خوانندگان کتابهای الکترونیک در سطح جهان به ۱.۱۲ میلیارد نفر برسد. از سوی دیگر تخمین زده میشود ارزش این بازار تا تاریخ گفته شده به رقم ۱۵.۳۹ میلیارد دلار برسد. در سال جاری میلادی نیز پیش بینی میشود نرخ رشد درآمد ۴.۲ درصد باشد و درآمد پیش بینی شده نیز ۱۴.۴۱ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
پراکندگی حجم بازار کتاب الکترونیک در جهان
به طور منطقهای نیز پیش بینی میشود حجم بازار کتاب الکترونیک در قاره آمریکا به ۵.۸۶ میلیارد دلار برسد. در اروپا پیش بینی میشود حجم بازار مذکور تا ۲۰۲۷ میلادی به ۲.۶۳ میلیارددلار برسد. در ۲۰۲۳ میلادی درآمد بازار کتابهای دیجیتال این منطقه ۲.۵۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
در آسیا نیز تخمین زده میشود تعداد کل خوانندگان کتابهای الکترونیک به ۰.۷۲ میلیارد نفر برسد. پیش بینی میشود متوسط درآمد این بازار در آسیا به ازای هر نفر ۸.۹۷ دلار در سال ۲۰۲۳ میلادی باشد. علاوه بر آن ارزش بازار کتاب الکترونیک تا ۲۰۲۷ میلادی به ۶.۴۴ میلیارد دلار خواهد رسید.
تخمین زده میشود در ۲۰۲۳ میلاد بازار کتاب الکترونیک آفریقا ۱۷۳.۷۰ میلیون دلار باشد. این شاخص طبق تخمینها تا ۲۰۲۷ میلادی به ۱۴۷.۳۰ میلیون دلار میرسد.
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