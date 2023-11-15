به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانی دبیر سی و یکمین دوره هفته کتاب صبح امروز ۲۴ آبان ماه با حضور در برنامه صبح بخیر ایران گفت: شعار امسال هفته کتاب «آینده خواندنی است» انتخاب شده و این شعار از نمایشگاه کتاب امسال مشخص شد و در تمامی برنامههای کتابی طول سال استفاده میشود. ما دو فراز کتابی مهم در سال داریم که مجموعه مردم به کتاب توجهی بیشتری دارند یکی از آنها نمایشگاه کتاب و دیگری هفته کتاب است. مجموعههای مختلفی در هفته کتاب مشغول به ارائه خدمات به مردم هستند. بر خلاف نمایشگاه کتاب که در یک محل قرار دارد، در هفته کتاب آبان ماه مجموعههای مختلفی به مردم ارائه خدمات میدهند. برنامههای هفته کتاب در کتابخانهها، کتابفروشیها، سالنهای نشست، مدارس و دیگر مراکز سراسر کشور برگزار میشوند.
وی درباره برنامههای این هفته افزود: نزدیک به ۱۰۰ دستگاه در این هفته برنامههایی را برگزاری میکنند که در دستهبندیهای مختلف وجود دارند؛ برای مثال در حوزه ترویج اکنون ما شاهد بیلبوردهای اشعار در خیابانها هستیم. در حوزه آسان سازی دسترسی آثار، بسیاری از کتابخانهها اکنون عضویت رایگان دارند و سامانه بازار کتاب در حال ارائه یارانه خرید کتاب است که هر ایرانی با ارائه کد ملی میتواند در ازای پرداخت ۴۰۰ هزار تومان بابت خرید کتاب، به اندازه ۱۰۰ هزار تومان خرید رایگان داشته باشد.
وی گفت: در کتابفروشیهای سراسر کشور نیز از شنبه تا پنجشنبه این یارانه به صورت حضوری ارائه خواهد شد. اتفاق دیگر مسئله آموزش است که برای روشهای انتخاب کتاب خوب و علاقه به کتاب را ایجاد کنیم باید از مدارس شروع کار داشته باشیم. سال گذشته ۲۹۰ هزار نفر از معلمان را برای روشهای ترویج کتابخوانی آموزش داد و امسال نیز ۱۷ هزار دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در هفته کتاب آغاز میشود که بستهای تکمیلی برای ترویج به حساب میآید.
رمضانی افزود: مسئله تجهیز کتابخانههای مدارس نیز در حال رخ دادن است تا مدارس بتوانند از منابع جدیدتری استفاده کنند. دستگاههای دیگر نیز جهت این هدف فعالیتهایی کردهاند و اتفاقات مختلفی را صورت دادهاند. این اتفاقات در طول سال نیز رخ میدهند اما به طور کلی فراز اصلی کار به هفته کتاب منتهی میشود.
رمضانی درباره پایین بودن سرانه مطالعه کشور گفت: ابتدا باید ببینیم گزارشهای ارائه شده در فضای مجازی بابت کم بودن سرانه مطالعه کشور چقدر حقیقت دارد. مرکز تحقیقات صدا و سیما در افکار سنجی سال گذشته به این آمار رسیده که مجموع مطالعه روزانه ایرانیان به غیر از کتابهای درسی بیش از ۳۰ دقیقه است. با این وجود این ۳۰ دقیقه کافی نیست. اقتصاد و سطح سواد در کنار آموزش و در دسترس بودن منابع تأثیر مهمی دارد و با ایجاد دسترسی مردم به سمت کتاب خواهند آمد. باید بدانیم شرایط سرانه مطالعه کشورمان در جهان به آن اندازهای که به نمایش در میآید پایین نیست و مردم افراد کتاب نخوانی نیستند.
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