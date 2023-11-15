تلاش رژیم اسرائیل برای کوچاندن مردم غزه فوراً متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی در ارتباط با مسئله فلسطین بویژه پیگیری موضوع رفع محاصره و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه برای مردم مظلوم غزه به ژنو سفر کرده است، با مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه و رئیس بخش امدادرسانی این سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیر عبداللهیان با اشاره به تحولات اسفناک انسانی در غزه در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی، گفت: متأسفانه دامنه حملات رژیم صهیونیستی به غزه در حال گسترش است و لازم است برای توقف حملات رژیم صهیونیستی اقدامات فوری و مؤثر صورت گیرد.

وی با اشاره به دیدارهای خود با مقامات حماس و دولت قطر در دوحه، گفت: حماس برای اقدام در خصوص اسرای غیرنظامی آمادگی دارد و چنانچه رژیم اسرائیل دست از نسل کشی در غزه بردارد، گروه‌های مقاومت نیز دست از حمله متقابل بر خواهند داشت.

امیر عبداللهیان گفت: ادامه این شرایط قابل تحمل نیست و لازم است حملات رژیم صهیونیستی و نیز تلاش رژیم برای کوچاندن مردم غزه فوراً متوقف شود.

وی بر ضرورت ارسال فوری کمک‌های انسان دوستانه به اندازه کافی تاکید کرد و گفت حملات رژیم صهیونیستی به مردم و شهروندان غزه انتقام جویانه است و هیچ شانسی برای پیروزی رژیم صهیونیستی در جنگ وجود ندارد و صرفاً هزینه‌های دولت آمریکا بعنوان بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی و مسئول تداوم جنگ را افزایش می‌دهد، فلذا لازم است تلاش‌ها بر آتش بس و توقف فوری جنگ متمرکز شود.

امیر عبداللهیان به نشست اخیر سران سازمان همکاری اسلامی در ریاض اشاره کرد و گفت در چارچوب کارگروه ایجاد شده در این نشست، آماده‌ایم برای تحقق اهداف نشست ریاض برای کمک به مردم غزه و کارگروه ایجاد شده، هرگونه کمک لازم را انجام دهیم.

امیر عبداللهیان گفت برخلاف ادعای طرف آمریکایی، میزان ارسال کمک‌های انسانی به غزه بسیار ناچیز و در حد صفر است و لازم است سازمان ملل در این زمینه بطور فوری و جدی اقدام نماید.

امیر عبداللهیان خواستار مدیریت قوی و فوری سازمان ملل برای رفع کامل انسداد مرز رفح و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه شد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت برای تحقق صلح و امنیت در منطقه سازمان ملل می‌تواند روی ظرفیت جمهوری اسلامی ایران حساب باز کند.

مارتین گریفیتس نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، به تبیین تلاش‌های سازمان ملل، دبیرکل این سازمان و شخص خود در ارتباط با موضوعات انسانی، ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه و مسئله اسرا پرداخت.

وی مسئله اسرا را مهم خواند و بر ضرورت یافتن راه حلی برای این موضوع تاکید کرد. گریفیتس همچنین تأمین نیازهای اساسی مردم در غزه بویژه مسئله سوخت را مهم دانست.

وی همچنین نسبت به وضعیت وحشتناک بیمارستان شفا ابراز نگرانی کرد و آن را یک تراژدی توصیف کرد.

گریفیتس افزود نگرانی بزرگ‌تر مرتبط با افزایش دامنه جنگ در غزه است. وی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در منطقه قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت تلاش‌ها برای توقف جنگ و پایان دادن به شرایط نگران کننده جاری تاکید کرد.