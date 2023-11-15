به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان به میزبانی سالن جلسات یادگار امام استانداری سمنان ضمن بیان اینکه تاکنون ۱۱ فرزند شهدا در پستهای مدیریتی استان بهکارگیری شدند، ابراز داشت: تلاش شد تا از فرزندان خانواده شهدا و ایثارگران بر اساس توانمندی در بدنه امور اداری و دولتی نیز استفاده شود.
وی ضمن بیان اینکه یکی از منابع اصلی سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت است، افزود: بهترین راه مقابله با تهدیدات جنگ نرم دشمن، آسیبهای اجتماعی و شبیخون فرهنگی دشمن، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.
استاندار سمنان بابیان اینکه نباید فراموش کرد که امنیت و آسایش امروز را مدیون جان فشانی شهدا هستیم، ابراز داشت: اقتدار و قدرت امروز نظام جمهوری اسلامی و دستاوردها و موفقیتهای به دست آمده نیز در سایه فرهنگ ایثار و شهادت محقق شده است.
هاشمی در ادامه تصریح کرد: اگر امروز اقدامات جهادی، انقلابی، شبانه روزی و خدمتگزاری برای مردم در دولت سیزدهم در استان سمنان انجام میگیرد، برگرفته از فرهنگ ایثار و شهادت است.
وی افزود: اقدامات و موفقیتهای بسیاری نیز در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و غیره در سطح استان سمنان به دست آمده است که همه اینها در سایه توجه به توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت میسر شده است.
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